Ngân hàng - Bảo hiểm

Tăng cường thanh tra, giám sát tín dụng bất động sản, kiên quyết xử lý “sân sau” chi phối ngân hàng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
15:31 | 09/11/2026
(TBTCO) - Tại Nghị quyết số 353/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng kinh doanh bất động sản, tín dụng ngoại tệ, đặc biệt với doanh nghiệp đang cơ cấu lại nợ; đồng thời, kiên quyết xử lý tình trạng “sân sau”, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng.
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các nhiệm vụ trong tháng 11/2026 và thời gian tới.

Tăng cường thanh tra, giám sát tín dụng bất động sản, kiên quyết xử lý “sân sau” chi phối ngân hàng
Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước kiên quyết xử lý tình trạng “sân sau”, sở hữu chéo, sở hữu ngầm. Ảnh tư liệu.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền (lãi suất và tỷ giá, giá trị đối nội và đối ngoại của đồng Việt Nam); tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm doanh nghiệp, người dân được thụ hưởng chính sách.

Ngân hàng Nhà nước được giao quản lý, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; kiên quyết xử lý tình trạng “sân sau”, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật.

“Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về lãi suất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật, không chấp hành chỉ đạo giảm lãi suất cho vay, có hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh”, Nghị quyết nêu rõ.

Về hoạt động tín dụng, Ngân hàng Nhà nước được giao điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, thúc đẩy tín dụng đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo chủ trương của Chính phủ.

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước được giao tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng kinh doanh bất động sản, tín dụng ngoại tệ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, theo dõi, giám sát dư nợ tín dụng, khả năng trả nợ vay đến hạn của doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là các doanh nghiệp đang cơ cấu lại nợ, tập trung xử lý nợ xấu, hạn chế phát sinh nợ xấu mới.

Triển khai có hiệu quả Đề án “Tiếp tục hiện đại hoá hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa” ban hành theo Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước được giao hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/11/2026. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý thị trường ngoại hối, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm giữ ngoại tệ theo quy định./.

Ánh Tuyết
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ngân hàng ngân hàng nhà nước tín dụng tín dụng bất động sản sân sau sở hữu chéo ngân hàng lãi suất tỷ giá

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