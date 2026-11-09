Giá vàng hôm nay ngày 9/11: Giá vàng trong nước đứng yên, vàng miếng cao nhất 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới đang được niêm yết ở mức 4.072 USD/ounce. Với tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí.

Sau khi có thời điểm vượt 4.140 USD/ounce, kim loại quý khép lại tuần trước quanh ngưỡng 4.070 USD/ounce. Triển vọng tuần này vẫn chưa rõ ràng: nhà đầu tư cá nhân nghiêng về kịch bản giá tăng, trong khi các chuyên gia Phố Wall chia thành nhiều luồng ý kiến.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Khảo sát mới nhất của Kitco News với 13 chuyên gia cho thấy 4 người, tương đương 31%, dự báo giá vàng đi lên; 5 người (38%) dự báo giảm và 4 người (31%) cho rằng giá có thể đi ngang hoặc chưa xác định xu hướng. Ở cuộc khảo sát trực tuyến với 212 nhà đầu tư cá nhân, 68% kỳ vọng giá tăng, 15% dự báo giảm và 18% cho rằng giá đi ngang.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định vàng chưa thực sự tạo đáy. Nếu giá xuyên thủng ngưỡng 3.975 USD/ounce, áp lực giảm có thể tăng lên, với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 3.935 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, ông Adam Button - Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, nghiêng về khả năng giá tăng. Ông cho rằng vàng đã có một tuần diễn biến tích cực dù thị trường chứng khoán biến động mạnh, đồng thời nhận định các yếu tố hỗ trợ theo mùa đang bắt đầu xuất hiện.

Ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, lại cảnh báo giá vàng có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Theo ông, kim loại quý tăng nhanh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, một phần nhờ kỳ vọng xung đột với Iran sớm kết thúc, khiến giá dầu và đồng USD giảm. Tuy nhiên, sự lạc quan này có thể đã bị đẩy lên quá mức.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ có thể tác động đến kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 dự kiến được công bố ngày 10/11; ngày 12/11 là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và doanh số bán nhà hiện có tháng 10. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 dự kiến công bố ngày 13/11. Các dữ liệu này sẽ được chú ý trong bối cảnh thị trường đánh giá khả năng Fed điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 8/11, giá vàng trong nước không thay đổi ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giao dịch ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở mức 136,5 - 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giao dịch ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ kết phiên ở ngưỡng 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.