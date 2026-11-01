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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:42 | 01/11/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng, lùi về 134,5 - 139 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 131,8 - 138 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.
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Giá vàng thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.876 USD/ounce. Với tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, giá quy đổi tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Vàng trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Sau một tuần biến động mạnh, kim loại quý giảm 3,64% trong phiên cuối tuần, xuống mức thấp nhất trong một năm. Áp lực bán gia tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ quan điểm chính sách tiền tệ cứng rắn, trong khi các số liệu kinh tế tích cực củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán cũng khiến nhà đầu tư thanh lý tài sản trên diện rộng.

Tâm lý giới chuyên gia Phố Wall trở nên thận trọng hơn sau khi giá vàng rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce. Trong khảo sát dự báo hằng tuần của Kitco News, chỉ 1 trong 16 chuyên gia, tương đương 6%, dự đoán giá tăng trong tuần tới. Có 10 người, chiếm 63%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm; 5 người còn lại dự báo giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Kết quả khảo sát trực tuyến với 184 nhà đầu tư cá nhân cho thấy kỳ vọng lạc quan hơn: 53% dự báo giá vàng phục hồi, 30% cho rằng giá giảm và 16% nhận định thị trường đi ngang. Sự chênh lệch này cho thấy nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng lực mua bắt đáy, trong khi giới chuyên gia dè dặt trước nguy cơ giá tiếp tục đi xuống.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định sức hấp dẫn của vàng đang suy giảm đáng kể. Nếu giá tiếp tục lập đáy mới trong năm, kim loại quý có thể lùi về vùng 3.750 - 3.850 USD/ounce.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cho rằng việc vàng và bạc xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ trong ngắn hạn có thể kéo theo một đợt điều chỉnh sâu và kéo dài. Theo ông, hoạt động tháo gỡ các vị thế đầu tư đang diễn ra trong bối cảnh lạm phát vẫn hiện hữu và thị trường chứng khoán suy yếu. Nếu làn sóng thanh lý tài sản lan rộng, áp lực bán vàng có thể tăng thêm; giá thậm chí có thể giảm về khoảng 3.000 USD/ounce trước khi ổn định trong quý I năm tới.

Tuần tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10. Các dữ liệu về hoạt động sản xuất, dịch vụ, số việc làm còn trống và đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng được công bố, cung cấp thêm thông tin để đánh giá sức khỏe kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 31/10, giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 2,4 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 2,4 triệu đồng/lượng kết phiên ở ngưỡng 134,5 - 139 triệu đồng/lượng. Tương tự,Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 134,5 - 139 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng về ngưỡng 134 - 138 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và PNJ giảm 2,4 triệu đồng/lượng, lần lượt niêm yết tại 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng và 133,6 - 137,6 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng và 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
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Cập nhật: 01/11/2026 08:30

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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30