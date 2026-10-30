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Giá vàng hôm nay ngày 30/10: Vàng thế giới lùi về 4.021 USD/ounce, vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:41 | 30/10/2026
(TBTCO) - Vàng thế giới giảm còn 4.021 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng đứng giá, còn vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối ngày 29/10 tại Mỹ. Sáng nay, giá vàng giao ngay dao động quanh 4.021 USD/ounce, thấp hơn 39 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá kim loại quý tương đương khoảng 126,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Theo Kitco, áp lực bán gia tăng khi các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng mạnh hơn dự kiến, trong khi lạm phát vẫn dai dẳng. Diễn biến này khiến nhà đầu tư nâng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trước khi năm nay kết thúc. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý không đem lại lợi suất như các tài sản sinh lời.

Giá vàng hôm nay ngày 30/10: Vàng thế giới lùi về 4.021 USD/ounce, vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Tại cuộc họp chính sách mới nhất, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 để giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, quyết định này chưa làm giảm hoàn toàn lo ngại về khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12. Một số nhà phân tích cho rằng thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối ổn định, qua đó tạo điều kiện để Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng và cân nhắc thắt chặt chính sách nếu lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Một số diễn biến khác trên thị trường cũng chưa tạo được lực hỗ trợ đủ mạnh cho vàng. Giá dầu thô giảm phần nào giúp xoa dịu lo ngại lạm phát bắt nguồn từ chi phí năng lượng. Đồng thời, các nỗ lực ngoại giao mới giữa Washington và Tehran góp phần làm dịu những quan ngại trước mắt về nguy cơ căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông, cũng như khả năng nguồn cung năng lượng trong khu vực bị gián đoạn thêm.

Trong khi đó, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cũng không thúc đẩy được dòng tiền trú ẩn vào vàng một cách bền vững. Theo các phân tích được Kitco dẫn lại, diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố, trong đó triển vọng lãi suất và các dữ liệu kinh tế Mỹ đang tạo sức ép lớn lên giá kim loại quý.

Dù những nỗ lực ngoại giao đã giúp giảm bớt một phần lo ngại trước mắt, tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn là các yếu tố bất ổn đáng chú ý. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi những diễn biến này do chúng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng và tâm lý trên các thị trường tài chính.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 29/10, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động về giá đối với vàng miếng. Ở chiều ngược lại, ở phân khúc vàng nhẫn ghi nhận biến động về giá ở một số thương hiệu.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giao dịch ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý kết phiên ở ngưỡng 138,2 - 142, 7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 137,4 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 100.000 đồng/lượng, đưa giá vàng về ngưỡng 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi về giá, niêm yết tại 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng. Riêng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 30/10/2026 07:30

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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
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