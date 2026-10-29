Thị trường

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

06:24 | 29/10/2026
Giá heo hơi cả nước qua mỗi ngày lại lập đáy mới, đưa giá giao dịch lùi về khoảng 44.000 - 48.000 đồng/kg. Nhiều người bắt đầu lo lắng không phải vì giá đã giảm bao nhiêu, mà câu hỏi là đà giảm bao giờ mới chấm dứt?
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Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới
Giá heo hơi hôm nay chưa dứt đà giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, với 5 địa phương cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, Hưng Yên và Điện Biên giảm xuống mức 46.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh cùng lùi về 45.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lai Châu là địa phương duy nhất trong khu vực duy trì mức thu mua 47.000 đồng/kg, cao nhất miền Bắc. Các địa phương còn lại giao dịch chủ yếu quanh mức 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định hơn sau đợt giảm mạnh trước đó. Theo khảo sát, 10 trong tổng số 11 địa phương không thay đổi về giá thu mua.

Gia Lai là địa phương duy nhất điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 44.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng chỉ có một địa phương điều chỉnh giá. Cụ thể, Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, từ 49.000 đồng/kg xuống còn 48.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai cùng Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh trở thành nhóm địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, ở mức 48.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì giá trong khoảng 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước vẫn tiếp tục chịu thêm áp lực trượt giá rải rác. Theo ghi nhận mới nhất, giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 44.000 - 48.000 đồng/kg. Các dự đoán cho thấy giá heo hiện nay chưa có dấu hiệu tích cực khi sức mua chưa được cải thiện và nguồn cung vẫn đang dồi dào./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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