Hà Nội điều chỉnh quyết toán ngân sách, tăng kết dư 48 tỷ đồng

Chiều 28/10, tại kỳ họp chuyên đề thứ 7, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2025.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, nhằm cập nhật một số nội dung tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố về quyết toán ngân sách năm 2025.

Cụ thể, thành phố điều chỉnh giảm chi ngân sách địa phương, trong đó chi ngân sách cấp thành phố giảm 48 tỷ đồng; đồng thời tăng kết dư ngân sách địa phương và kết dư ngân sách cấp thành phố thêm 48 tỷ đồng.

Sau điều chỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội đạt 704.424,2 tỷ đồng.

Các đại biểu ấn nút thông qua nghị quyết. Ảnh: Viết Thành

Đối với ngân sách địa phương, tổng thu đạt 439.622,6 tỷ đồng, tổng chi đạt 433.242,9 tỷ đồng. Khoản vay ngân sách địa phương là 417,7 tỷ đồng, trả nợ gốc 455,9 tỷ đồng, kết dư ngân sách đạt 6.341,5 tỷ đồng.

Riêng ngân sách cấp thành phố, tổng thu đạt 435.559,3 tỷ đồng, tổng chi đạt 429.841,8 tỷ đồng. Khoản vay là 417,7 tỷ đồng, trả nợ gốc 455,9 tỷ đồng, kết dư ngân sách đạt 5.679,4 tỷ đồng.

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng cho biết, qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung UBND thành phố trình.