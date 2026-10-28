Tài chính

Hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân trong 1 tuần

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
10:57 | 28/10/2026
(TBTCO) - Lũy kế đến hết ngày 22/10/2026, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt 673.970,1 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong tuần từ ngày 15/10 đến ngày 22/10, cả nước giải ngân thêm 13.230,6 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn còn 9.768,9 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương vẫn chưa được phân bổ chi tiết.
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Giải ngân tăng 1,3 điểm phần trăm trong một tuần

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 22/10/2026, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng, gồm 372.380,4 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, các địa phương giao tăng 48.948,6 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, tổng kế hoạch vốn năm 2026 đến thời điểm báo cáo đạt 1.071.555,6 tỷ đồng.

Hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân trong 1 tuần
Hơn 13.200 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân trong 1 tuần. Ảnh minh họa

Tính đến ngày 22/10/2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.061.786,7 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Nếu không tính phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 1.012.838,1 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm cả 5% tiết kiệm ngân sách địa phương dành cho dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tuy nhiên, vẫn còn 9.768,9 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn này thuộc 5 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu là một số dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Một số khoản vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trường học tại các xã biên giới và vốn bổ sung cho địa phương trong các tháng 6, 7, 8/2026 cũng đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ chi tiết. Ngoài ra, có trường hợp đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do không còn nhu cầu sử dụng để điều chuyển sang các bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu.

Về giải ngân, đến hết ngày 15/10/2026, cả nước giải ngân 660.739,5 tỷ đồng, đạt 64,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Sau một tuần, số giải ngân lũy kế tăng lên 673.970,1 tỷ đồng, tương đương 65,9% kế hoạch.

Như vậy, trong tuần từ ngày 15/10 đến ngày 22/10, số vốn giải ngân tăng thêm 13.230,6 tỷ đồng, đưa tỷ lệ giải ngân tăng 1,3 điểm phần trăm so với kỳ báo cáo trước.

Nếu không tính 30.675,4 tỷ đồng, tương đương 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương dự kiến tiết kiệm để đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt 67,9% trên tổng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau khi loại trừ khoản vốn này.

Nhiều bộ, địa phương giải ngân dưới mức bình quân

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, đến hết ngày 22/10/2026, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Ở khối bộ, cơ quan trung ương, các đơn vị thuộc nhóm này gồm Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Bộ Công an, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công thương và Bộ Quốc phòng.

Ở khối địa phương, các địa phương đạt từ mức bình quân chung trở lên gồm Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tây Ninh, Nghệ An, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Điện Biên, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Nai, Gia Lai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Thanh Hóa và Phú Thọ.

Xét về giá trị giải ngân lũy kế, Hà Nội dẫn đầu với khoảng 120.000 tỷ đồng, tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh với 107.000 tỷ đồng. Một số đơn vị có giá trị giải ngân lớn khác gồm Bộ Quốc phòng với 34.400 tỷ đồng, Bộ Công an 34.000 tỷ đồng, Hải Phòng 32.300 tỷ đồng, Hưng Yên 26.800 tỷ đồng, Tây Ninh 24.500 tỷ đồng và Bộ Xây dựng 20.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Đáng chú ý, 8 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân, gồm Đài Truyền hình Việt Nam đạt 19,7%; Bộ Xây dựng 16,8%; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 13,8%; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 12,6%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 12,4%; Bộ Dân tộc và Tôn giáo 10,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 6,9%; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chưa giải ngân.

Kết quả trên cho thấy tiến độ giải ngân giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn có sự khác biệt. Trong bối cảnh thời gian thực hiện kế hoạch năm 2026 còn lại không nhiều, việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với số vốn chưa phân bổ chi tiết, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, là những nội dung cần được chú trọng để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Vân Hà
Từ khóa:
giải ngân vốn đầu tư công báo cáo nhanh bộ tài chính

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