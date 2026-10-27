Ngân hàng - Bảo hiểm

Thu ngoài lãi chiếm gần 50% quý III, SACOMBANK tăng mạnh dự phòng khi tổng tài sản vượt "triệu tỷ"

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
20:51 | 27/10/2026
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của SACOMBANK tăng 14,1%, với "điểm sáng" là thu nhập ngoài lãi tăng 238,1%, đóng góp gần 50% tổng thu nhập hoạt động riêng quý III. Trong bối cảnh tổng tài sản vượt ngưỡng triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700.000 tỷ đồng, ngân hàng gấp gần 6 lần trích lập dự phòng nhằm củng cố chất lượng tài sản.
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Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc Thu nhập hoạt động lập đỉnh gần 10.000 tỷ đồng, SACOMBANK lùi lợi nhuận để gia cố “lá chắn” rủi ro

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK - mã Ck: STB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng đầu năm 2026.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, SACOMBANK ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 27.794 tỷ đồng, duy trì đà tăng 14,1%, tương ứng tăng 3.431,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng mạnh, trở thành động lực quan trọng giúp ngân hàng mở rộng doanh thu và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Thu ngoài lãi chiếm gần 50% quý III, SACOMBANK tăng mạnh dự phòng khi tổng tài sản vượt
Thu ngoài lãi chiếm gần 50% quý III, SACOMBANK tăng mạnh dự phòng khi tổng tài sản vượt “triệu tỷ”. Ảnh tư liệu.

Theo đó, thu nhập lãi thuần đạt 17.517,2 tỷ đồng, giảm 17,8%, chủ yếu do chi phí lãi tăng nhanh. Tuy nhiên, sự bứt phá của các nguồn thu ngoài lãi đã tạo động lực tăng trưởng mới, không chỉ bù đắp phần suy giảm từ thu nhập lãi thuần mà còn góp phần nâng tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, thu nhập ngoài lãi trở thành “điểm sáng” trong hoạt động kinh doanh của SACOMBANK, đạt 10.276,8 tỷ đồng, tăng 238,1%, tương ứng tăng 7.237 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng này đưa tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trong tổng thu nhập hoạt động từ 12,5% lên 37%, tăng 24,5 điểm phần trăm. Đáng chú ý, riêng quý III/2026, nguồn thu ngoài lãi đã đóng góp tới 49,3% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.

Tín dụng và tổng tài sản “cán đích” sớm

Về quy mô hoạt động, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tổng tài sản của SACOMBANK đạt 1,057 triệu tỷ đồng, chính thức vượt ngưỡng “triệu tỷ”, tăng 15,3% so với đầu năm và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 700.346 tỷ đồng, tăng hơn 11,8%, đạt hơn 100% kế hoạch.

Nổi bật nhất là lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 8.206,4 tỷ đồng - cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng, với mức tăng 253,7%, tương ứng tăng 5.886,2 tỷ đồng. Kết quả này đến từ thu nhập dịch vụ tăng 122,7%, trong khi chi phí dịch vụ giảm 6,5%.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.400,4 tỷ đồng, ở mức rất cao, nhờ đà tăng 92,4%, đóng góp thêm 672,5 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác cũng chuyển biến tích cực, đạt 641,6 tỷ đồng, so với mức lỗ cùng kỳ.

Cùng với đó, SACOMBANK giảm 19,3% chi phí hoạt động, tiết giảm 2.170 tỷ đồng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Trên nền tảng này, ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 12.847,7 tỷ đồng (cao hơn mức trích lập cả năm 2025 gần 11.400 tỷ đồng), gần gấp 6 lần cùng kỳ, nhằm tăng cường nguồn lực xử lý rủi ro.

Việc gia tăng nguồn lực dự phòng diễn ra trong bối cảnh nợ xấu từ nhóm 3 - 5 của ngân hàng vượt 51.000 tỷ đồng, cho thấy sự chú trọng vào xử lý rủi ro và củng cố chất lượng tài sản.

Sau dự phòng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.893,4 tỷ đồng, giảm 46,4%, phản ánh việc SACOMBANK ưu tiên củng cố chất lượng tài sản trong giai đoạn hiện nay. Với con số này, ngân hàng hoàn thành gần 73% kế hoạch năm.

Cùng với việc mở rộng cho vay, SACOMBANK triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giảm chi phí tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Việc thu hẹp biên lợi nhuận tại các chương trình này thể hiện lựa chọn chia sẻ một phần lợi ích của ngân hàng với khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điển hình, tháng 4/2026, SACOMBANK giảm 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất ở cả hai chiều huy động và cho vay theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.

Đến tháng 8/2026, ngân hàng giảm biên lợi nhuận từ 2,79% xuống còn 0,79% để triển khai giảm lãi suất cho vay 2% đối với khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Gần đây, SACOMBANK triển khai hàng loạt chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng FDI... Trong bối cảnh đó, dù dư nợ cho vay tăng, thu nhập lãi thuần 9 tháng của ngân hàng giảm 17,8%, còn 17.517 tỷ đồng./.

Ánh Tuyết
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sacombank ngân hàng ngân hàng sacombank Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc cổ phiếu STB kết quả kinh doanh SACOMBANK nợ xấu tín dụng lãi suất

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