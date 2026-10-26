Ngân hàng - Bảo hiểm

NAPAS đồng hành cùng các trung gian thanh toán khai phá tiềm năng, kiến tạo hệ sinh thái thanh toán bền vững

14:29 | 26/10/2026
(TBTCO) - Tháng 10/2026, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội nghị khách hàng 2026 dành cho các tổ chức thành viên là các trung gian thanh toán tại Nha Trang, với chủ đề “Từ nội địa vươn ra quốc tế - Song hành mở rộng thị trường thanh toán”.
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Hội nghị là dịp để NAPAS cùng các trung gian thanh toán trao đổi về xu hướng thị trường, chia sẻ cơ hội và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới; đồng thời, tri ân và vinh danh các tổ chức đã có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán trong năm qua.

NAPAS đồng hành cùng các trung gian thanh toán khai phá tiềm năng, kiến tạo hệ sinh thái thanh toán bền vững
Tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo NAPAS cùng hơn 60 khách mời đến từ hơn 40 tổ chức trung gian thanh toán trong mạng lưới thành viên của NAPAS.

Thị trường thanh toán số Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với sự tham gia ngày càng đa dạng của các ngân hàng, trung gian thanh toán, các công ty tài chính công nghệ.

Theo thống kê từ NAPAS, trong 9 tháng đầu năm 2026, hệ thống NAPAS đã xử lý hơn 10 tỷ giao dịch với tổng giá trị trên 46 triệu tỷ đồng. Quy mô giao dịch ngày càng lớn đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực hạ tầng, bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định và liên tục, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ của các thành viên, đối tác.

Trên nền tảng hạ tầng dùng chung, NAPAS hợp tác cùng các ngân hàng, trung gian thanh toán và đối tác phát huy thế mạnh của mỗi bên, mang đến những giải pháp thanh toán hiện đại, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Với VietQRPay, NAPAS cùng các đối tác mở rộng thanh toán qua mã QR trong các lĩnh vực thiết yếu như: bán lẻ, y tế, giáo dục, giao thông, du lịch và dịch vụ công. Sự phát triển của VietQRPay phản ánh nỗ lực phối hợp giữa NAPAS và các tổ chức thành viên, đối tác trong việc mở rộng phạm vi dịch vụ và mạng lưới chấp nhận thanh toán trên phạm vi toàn quốc.

NAPAS đồng hành cùng các trung gian thanh toán khai phá tiềm năng, kiến tạo hệ sinh thái thanh toán bền vững
NAPAS vinh danh các trung gian thanh toán có thành tích tiêu biểu trong khuôn khổ hội nghị.

Bên cạnh thị trường trong nước, NAPAS cũng đã mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR thông qua dịch vụ VietQRGlobal. Đến nay, NAPAS đã hoàn thành kết nối với 6 quốc gia gồm: Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc và đang triển khai kết nối với Đài Loan, Ấn Độ. Những kết nối này góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu kinh tế giữa Việt Nam với các quốc gia.

Đồng thời, NAPAS sẽ tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.

NAPAS xác định hạ tầng thanh toán cần bảo đảm ba yếu tố cốt lõi: an toàn và ổn định trong vận hành; linh hoạt để các đối tác dễ dàng tích hợp và phát triển dịch vụ; đồng thời có khả năng mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ, thị trường thanh toán số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Để chuyển hóa những cơ hội đó thành giá trị thiết thực, cần có sự kết nối và đồng hành chặt chẽ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái. NAPAS sẽ tiếp tục nâng cao năng lực hạ tầng, mở rộng kết nối và hỗ trợ các tổ chức thành viên, đối tác phát triển dịch vụ.

“Chúng tôi mong muốn cùng các ngân hàng, trung gian thanh toán và các đối tác phát huy thế mạnh của mỗi bên, khai thác hiệu quả tiềm năng và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, hướng tới một hệ sinh thái thanh toán an toàn, thuận tiện và bền vững”, Tổng Giám đốc NAPAS bày tỏ.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, NAPAS đã vinh danh các trung gian thanh toán có thành tích tiêu biểu. Giải thưởng Member of the Year 2026 được trao cho MoMo ở hạng Diamond, Viettel ở hạng Platinum và OnePay ở hạng Gold. Bên cạnh đó, các hạng mục chuyên biệt cũng được trao cho các trung gian thanh toán./.

Tú Anh
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napas thanh toán VIETQRGlobal công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam QR trung gian thanh toán VIETQRPay momo viettel

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Cập nhật: 26/10/2026 15:00

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