Giá lúa mì lùi về mức thấp nhất trong hơn ba tháng qua

Tính từ vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 9, giá cả hai mặt hàng đều đã giảm hơn 64,3 USD/tấn và lùi về mức thấp nhất trong hơn ba tháng qua.

Một trong những yếu tố thúc đẩy lực bán trong tuần qua là những tín hiệu mới về ngoại giao tại khu vực Biển Đen. Thông tin Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến nối lại cuộc đàm phán hòa bình ba bên vào ngày 10/11 đã làm dấy lên kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn.

Giới đầu tư kỳ vọng nếu căng thẳng hạ nhiệt, chi phí vận tải và bảo hiểm tàu biển có thể giảm, qua đó tạo điều kiện để lượng ngũ cốc tại khu vực Biển Đen được đưa ra thị trường thế giới thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động vận chuyển tại khu vực này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các sự cố trong tuần qua tiếp tục gây hư hại cho tàu chở hàng tại các cảng Reni và Odesa của Ukraine, cũng như vùng biển gần cảng Constanza của Romania.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá lúa mì Mỹ còn chịu sức ép từ hoạt động xuất khẩu kém khả quan và nguồn cung dồi dào tại Nam bán cầu. Lũy kế cam kết xuất khẩu lúa mì niên vụ 2026-2027 của Mỹ hiện đạt 10,67 triệu tấn, giảm khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước và ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua. Mức giá chào xuất khẩu FOB tại Vịnh Mexico kỳ hạn tháng 12 đang ở mức 303 USD/tấn, cao hơn 56 USD/tấn so với mức giá 247 USD/tấn của lúa mì Argentina và cao hơn 31 USD/tấn so với lúa mì Nga tại các cảng Baltic, làm giảm sức cạnh tranh của lúa mì Mỹ trên thị trường xuất khẩu.

Áp lực cạnh tranh càng gia tăng khi Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario nâng dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2026-2027 của Argentina thêm 2,8 triệu tấn lên mức kỷ lục 23,8 triệu tấn nhờ năng suất thu hoạch đầu vụ khả quan, trong khi Australia cũng bước vào vụ thu hoạch mới với sản lượng dự kiến đạt 29,9 triệu tấn, vẫn cao hơn mức trung bình 10 năm.

Về dòng tiền, báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC) tính đến ngày 20/10 cho thấy các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng mạnh vị thế bán ròng lúa mì Chicago lên 52.005 hợp đồng, từ mức 32.555 hợp đồng một tuần trước, cho thấy lực bán đầu cơ tiếp tục gia tăng. Ngược lại, các doanh nghiệp thương mại thực tế lại tận dụng vùng giá thấp để mua vào hơn 18.400 hợp đồng nhằm phục vụ nhu cầu chế biến.

Tại thị trường trong nước, đà giảm của giá thế giới đã kéo giá chào bán lúa mì nhập khẩu tại các cảng Việt Nam tiếp tục đi xuống. Theo ghi nhận từ AgroMonitor, giá chào lúa mì nhập khẩu giao ngay tại khu vực cảng miền Bắc giảm về mức 8.450 đồng/kg, trong khi tại cảng miền Nam dao động quanh mức 8.300 đồng/kg; đối với các lô hàng giao kỳ hạn tháng 1 và tháng 2 năm tới, giá chào đã lùi về mức 7.900 đồng/kg. Do giá lúa mì giao ngay hiện vẫn cao hơn giá ngô trên 1.000 đồng/kg, chênh lệch giá đang tạo động lực để các nhà máy thức ăn chăn nuôi ưu tiên sử dụng ngô nhằm tiết giảm chi phí và chỉ mua lúa mì cho các công thức thức ăn thủy sản đặc thù. Trong khi đó, vùng giá thấp nhất hơn 3 tháng trên thị trường quốc tế mở ra cơ hội để các doanh nghiệp chủ động cân nhắc chốt giá mua nguyên liệu cho quý I/2027.

Ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D nhận định, giá lúa mì có khả năng tiếp tục chịu áp lực giảm hoặc dao động yếu, nhưng cần đề phòng các nhịp hồi kỹ thuật sau đợt bán tháo mạnh. Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào ba nhóm yếu tố: Thời tiết và gieo trồng lúa mì vụ đông Mỹ; diễn biến xuất khẩu và cạnh tranh nguồn cung và diễn biến Nga - Ukraine.

“Tình trạng khô hạn tại một số vùng sản xuất quan trọng tại Mỹ vẫn cần được theo dõi vì có thể ảnh hưởng đến triển vọng cây trồng trong các tuần tới. Nếu doanh số xuất khẩu Mỹ tiếp tục yếu, giá có thể chịu thêm áp lực. Ngược lại, các đơn hàng mới hoặc gián đoạn vận chuyển tại khu vực Biển Đen có thể giúp giá phục hồi. Đồng thời, các thông tin cho thấy nguồn cung và hoạt động vận tải được cải thiện có thể gây thêm sức ép lên giá. Ngược lại, sự cố hàng hải hoặc gián đoạn xuất khẩu có thể khiến thị trường nhanh chóng tăng trở lại”, ông Quý cho biết.