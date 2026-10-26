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Daiichi Life Việt Nam: Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất và Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026

09:35 | 26/10/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) tiếp tục được vinh danh trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026” (PROFIT500 2026) và “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026” tại Lễ công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức và trao giải.
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Daiichi Life Việt Nam: Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất và Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026
Daiichi Life Việt Nam xếp thứ 91 trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026”

Theo kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, Daiichi Life Việt Nam xếp thứ 91 trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026” và đứng thứ 24 trong “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026”.

Đây là năm thứ sáu Daiichi Life Việt Nam góp mặt trong Bảng xếp hạng PROFIT500, khẳng định năng lực duy trì tăng trưởng ổn định, hiệu quả vận hành bền vững cùng khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động và thách thức của thị trường bảo hiểm. Việc tiếp tục được vinh danh trong “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026” cho thấy năng lực tạo giá trị dài hạn, nền tảng quản trị minh bạch và uy tín ngày càng được củng cố của thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đến từ Nhật Bản.

Thành tựu này càng có ý nghĩa khi Daiichi Life Việt Nam chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 01/10/2026 theo chiến lược tái định vị thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, khẳng định sự kế thừa các giá trị bền vững đã được vun đắp trong suốt gần hai thập kỷ qua và cam kết “Gắn bó dài lâu” trên hành trình mang đến cuộc sống bình an và tương lai an tâm tươi sáng cho người dân Việt, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng và xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Daiichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Việc tiếp tục được vinh danh trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026” và “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026” khẳng định vững chắc vị thế và hiệu quả kinh doanh bền vững của Daiichi Life Việt Nam. Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đầu tư phát triển hệ sinh thái số nhằm mang lại nhiều tiện ích, giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước”.

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 10 Bảng xếp hạng PROFIT500 được công bố nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có năng lực sinh lời tốt, tăng trưởng bền vững và duy trì hiệu quả hoạt động vượt trội. Các doanh nghiệp được lựa chọn phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe về lợi nhuận, doanh thu, tiềm năng tăng trưởng, quy mô tài sản, nguồn vốn, lao động và uy tín truyền thông./.

H.C
Từ khóa:
Daiichi Life Việt Nam tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp

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Cập nhật: 26/10/2026 10:30

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30