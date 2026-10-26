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Ngày 26/10: Giá heo hơi ở cả 3 miền trên cả nước lao dốc mạnh

06:36 | 26/10/2026
Sắc đỏ đã bao trùm trên thị trường heo hơi cả 3 miền hôm nay (26/10), kéo khung giá thu mua toàn quốc lao dốc mạnh về khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg.
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Ngày 26/10: Giá heo hơi ở cả 3 miền trên cả nước lao dốc mạnh
Giá heo hơi tuần qua giảm mạnh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi khép lại tuần giao dịch với xu hướng giảm rõ rệt tại hầu hết địa phương. Giá thu mua hiện dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg, giảm phổ biến 4.000 - 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Trong đó, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai ghi nhận mức giảm 5.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống còn 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, giá thu mua cũng giảm 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, về mức 47.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Hưng Yên giảm 4.000 đồng/kg nhưng vẫn duy trì mức 48.000 đồng/kg, cao nhất miền Bắc.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi giảm từ 2.000 - 6.000 đồng/kg trong tuần qua, đưa khung giá thu mua về 45.000 - 49.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh là địa phương giảm mạnh nhất, mất tới 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, xuống còn 45.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi cùng về mức 46.000 đồng/kg.

Tại Khánh Hòa, giá heo hơi giảm 3.000 đồng/kg, xuống còn 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn giữ mức giá cao nhất miền Trung - Tây Nguyên là 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng ghi nhận một tuần giảm giá trên diện rộng. Đồng Tháp và An Giang là hai địa phương giảm mạnh nhất, cùng xuống còn 46.000 đồng/kg.

Vĩnh Long và Cần Thơ cũng đang giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg, thuộc nhóm thấp nhất khu vực. Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng xuống còn 50.000 đồng/kg. Đây vẫn là ba địa phương có giá thu mua cao nhất miền Nam và cũng là mức cao nhất toàn quốc.

Sau một tuần điều chỉnh, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, trong tuần vừa qua, sắc đỏ đã bao trùm trên thị trường heo hơi cả 3 miền, kéo khung giá thu mua toàn quốc từ mốc 50.000 - 53.000 đồng/kg lao dốc mạnh về khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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