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Ngày 24/10: Giá cao su châu Á tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

06:31 | 24/10/2026
Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á hôm nay (24/10) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi các hợp đồng trên sàn Thượng Hải, Singapore và thị trường Thái Lan đồng loạt giảm. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản tăng nhẹ. trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
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Ngày 24/10: Giá cao su châu Á tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh
Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 440,50 Yên/kg tăng 0,30%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 441,10 Yên/kg, tăng 0,25%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,21 Baht (0,22%) xuống mức 96,2 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.915 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,39%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.530 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,53%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 254,30 Cent/kg, giảm 0,66%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 250,30 Cent/kg, giảm 0,87%.

Thị trường cao su thế giới đang cho thấy dấu hiệu suy yếu sau giai đoạn tăng mạnh đầu tháng 10. Áp lực bán tập trung tại hai sàn SHFE, SGX và thị trường Thái Lan, trong khi các hợp đồng tại Nhật Bản vẫn giữ được mức tăng nhẹ.

Tại SHFE, toàn bộ các kỳ hạn được theo dõi giảm từ 0,39% - 0,53%. Tương tự, giá cao su TSR20 trên sàn SGX đồng loạt mất từ 0,66% - 0,87%, phản ánh áp lực điều chỉnh đang lan rộng. Ngược lại, tại Nhật Bản, các hợp đồng tăng 0,25 - 0,30%, cho thấy lực mua vẫn hiện diện ở một số kỳ hạn.

Trong ngắn hạn, giá cao su có thể tiếp tục biến động khi thị trường đánh giá lại triển vọng tiêu thụ tại Trung Quốc, đặc biệt từ ngành sản xuất lốp xe.

Dự báo trong những phiên cuối tháng 10, thị trường cao su nhiều khả năng tiếp tục giằng co, với áp lực điều chỉnh chiếm ưu thế nếu giá tại SHFE và SGX chưa phục hồi. Khả năng tăng trở lại sẽ phụ thuộc vào sức mua nguyên liệu của Trung Quốc, diễn biến nguồn cung Đông Nam Á và mức độ tham gia của các quỹ đầu tư trên thị trường kỳ hạn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su của các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên so với phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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