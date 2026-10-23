Chứng khoán

Hai lãnh đạo Tập đoàn CMH Việt Nam bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
18:55 | 23/10/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hai cá nhân giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam do có hành vi sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên người khác để giao dịch cổ phiếu CMS, nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự và trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.
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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 626/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Trung - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (mã chứng khoán: CMS), số tiền 225 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, trong giai đoạn từ ngày 13/1/2022 đến ngày 22/9/2023, ông Trần Văn Trung đã sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trần Ngọc Linh, mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB, để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu CMS.

Cơ quan quản lý xác định hành vi này nhằm che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Hai lãnh đạo Tập đoàn CMH Việt Nam bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng
Ảnh chụp website Tập đoàn CMH Việt Nam

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 627/QĐ-XPHC xử phạt bà Đinh Thị Thủy, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam, với số tiền 225 triệu đồng về hành vi vi phạm tương tự.

Cụ thể, bà Đinh Thị Thủy đã sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên bà Nguyễn Thúy Dung, mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu CMS trong giai đoạn từ ngày 3/12/2010 đến ngày 15/8/2024, nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với số cổ phiếu này và trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Cả hai cá nhân bị xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 4 Điều 34 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với hai cá nhân giữ chức vụ quản lý tại Tập đoàn CMH Việt Nam là 450 triệu đồng./.

Tấn Minh
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trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin Tập đoàn CMH Việt Nam thanh tra chứng khoán nhà nước khoản 4 Điều 34 Nghị định 156/2020/NĐ CP quyết định xử phạt vi phạm hành chính

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