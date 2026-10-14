Chứng khoán

Mekophar, Geleximco và Đầu tư Quang Thuận bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:25 | 14/10/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, Tập đoàn Geleximco - Công ty CP và Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận do vi phạm quy định về công bố thông tin. Mỗi doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 277,5 triệu đồng.
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Theo đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 602/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định, Mekophar chậm công bố thông tin dưới 15 ngày trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với báo cáo thường niên năm 2024, năm 2025 và các văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bao gồm chênh lệch so với cùng kỳ và chênh lệch trước, sau kiểm toán.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu khác, như văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2024 bị lỗ; giải trình biến động lợi nhuận tại báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán năm 2024; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 bằng tiếng Anh.

Mekophar, Geleximco và Đầu tư Quang Thuận bị phạt do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Mekophar chậm công bố văn bản giải trình lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2025; biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu họp bằng tiếng Anh.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 600/QĐ-XPHC, phạt Tập đoàn Geleximco 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Geleximco không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với nhiều tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong các năm 2020, 2022, 2023 và bán niên 2024.

Doanh nghiệp còn chậm gửi nhiều báo cáo định kỳ trong giai đoạn 2021–2024, cùng thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn. Trong đó, mã GLXCH2123001 có 17 lần mua lại từ ngày 22/5 đến 4/10/2023; mã GLXCH2123003 có 6 lần mua lại từ ngày 17/7 đến 10/9/2023.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 597/QĐ-XPHC, phạt Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận 92,5 triệu đồng do vi phạm thời hạn công bố thông tin. Công ty chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với các báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán trong các kỳ năm 2023, bán niên và cả năm 2024, bán niên và cả năm 2025.

Các tài liệu công bố chậm còn gồm báo cáo tình hình tài chính; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu trong năm 2024, bán niên và cả năm 2025. Đồng thời, doanh nghiệp chậm công bố tình hình thanh toán gốc, lãi tại ngày đáo hạn đối với 60 mã trái phiếu, từ QTH.H2025.01 đến QTH.H2025.60./.

Tấn Minh
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