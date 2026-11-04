GKM Holdings bị phạt 330 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin và trái phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 673/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần GKM Holdings, có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.

Theo quyết định, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. GKM Holdings công bố chậm dưới 15 ngày đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Các tài liệu công bố chậm từ 15 ngày trở lên gồm báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III/2025; báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét; báo cáo thường niên năm 2025; báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2026 và báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét.

GKM Holdings đồng thời bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định. Cụ thể, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, doanh nghiệp không trình bày thông tin về kế toán trưởng trong danh sách người nội bộ và người có liên quan theo mẫu quy định.

Mô hình nhà xưởng cao tầng của Công ty Cổ phần GKM Holdings. Ảnh: Khangminhgroup

Đối với nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, công ty bị phạt thêm 92,5 triệu đồng.

Trong đó, GKM Holdings công bố chậm dưới 10 ngày làm việc trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp đối với Quyết định số 115/QĐ-XPHC ngày 26/5/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính.

Doanh nghiệp còn công bố chậm từ 10 ngày làm việc trở lên đối với thông tin gia hạn kỳ hạn, điều chỉnh kỳ trả lãi trái phiếu mã GKMH2124001 và nhiều báo cáo định kỳ. Các tài liệu gồm báo cáo tài chính; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán; báo cáo tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu trong các kỳ báo cáo năm 2025 và bán niên năm 2026.

Ngoài ra, GKM Holdings bị phạt 85 triệu đồng do chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định. Theo quyết định xử phạt, công ty chưa đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với trái phiếu mã GKMH2124001. Tổng số tiền xử phạt đối với bốn hành vi vi phạm là 330 triệu đồng./.