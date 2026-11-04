Ngân hàng - Bảo hiểm

Tiếp sức thanh khoản VND dài hơi, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
17:14 | 04/11/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước sắp triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ USD - VND kỳ hạn 182 ngày, quy mô tối đa 2 tỷ USD, có thể cung ứng gần 48.800 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng. Đây là kỳ hạn dài nhất từ trước đến nay của nghiệp vụ này, nhằm bổ sung nguồn vốn VND, hỗ trợ thanh khoản và giảm áp lực lãi suất.
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Ngân hàng Nhà nước vừa công bố triển khai nghiệp vụ hoán đổi giữa ngoại tệ và đồng VND kỳ hạn 6 tháng đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ nguồn vốn VND tương đối dài hơi cho tổ chức tín dụng.

Sau nhiều lần thực hiện hoán đổi giữa ngoại tệ với đồng Việt Nam kỳ hạn 1 tuần - 2 tuần để hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn kể từ cuối năm 2025, đây sẽ là lần đầu Ngân hàng Nhà nước triển khai nghiệp vụ này với kỳ hạn tương đối dài.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá, biện pháp này sẽ giúp hệ thống tổ chức tín dụng có nguồn vốn VND dồi dào hơn, góp phần giảm mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo đó, ngày 6/11/2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với quy mô tối đa 2 tỷ USD, thông qua mua USD giao ngay ở tỷ giá 24.399 VND/USD và bán USD kỳ hạn 182 ngày ở tỷ giá 24.704 VND/USD, chênh lệch 305 đồng.

Tiếp sức thanh khoản VND dài hơi, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD
Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với quy mô tối đa 2 tỷ USD kỳ hạn 182 ngày. Ảnh tư liệu.

Qua đó, lượng VND được Ngân hàng Nhà nước cung ứng cho hệ thống tổ chức tín dụng trong giai đoạn đầu có thể lên tới gần 48.800 tỷ đồng, qua đó, hỗ trợ thanh khoản và góp phần giảm áp lực lãi suất trên thị trường.

Khác với các đợt hoán đổi ngoại tệ trước đây, nghiệp vụ lần này áp dụng cho các ngân hàng có dư nợ vay nước ngoài trung và dài hạn và/hoặc trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế với kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên.

Đáng chú ý, kỳ hạn 182 ngày dài hơn đáng kể so với kỳ hạn 7 ngày của đợt can thiệp tháng 9. Kỳ hạn dài hơn cùng với việc thay đổi điều kiện tham gia cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đang chuyển sang hỗ trợ thanh khoản VND có mục tiêu và mang tính ổn định, dài hạn hơn.

Tiếp sức thanh khoản VND dài hơi, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD
Lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm lên gần 20%/năm đầu tháng 2/2026. Ảnh tư liệu.

Trong năm 2026, nhà điều hành từng thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày vào tháng 2; 14 ngày vào tháng 6 và 7 ngày vào tháng 9, với quy mô tối đa từ 1 - 2 tỷ USD.

Trước đó, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong những thời điểm nhu cầu thanh khoản tăng cao, bên cạnh kênh nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước bổ sung thanh khoản VND thông qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ USD - VND để hỗ trợ tổ chức tín dụng có thêm biện pháp tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước. Số dư tháng 2/2026 đạt trên 143,1 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 6 tỷ USD.

Trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán tháng 2/2026, thanh khoản hệ thống ngân hàng từng chịu áp lực lớn khi lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm lên gần 20%/năm vào ngày 3/2, mức cao nhất kể từ tháng 10/2011. Bình quân tuần từ ngày 2 - 6/2, lãi suất qua đêm đạt 10,8%/năm.

Để hỗ trợ thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 159.200 tỷ đồng và thực hiện các giao dịch hoán đổi ngoại tệ với quy mô 2 tỷ USD vào ngày 4/2 và 6/2. Nhờ các biện pháp này, thanh khoản dần cải thiện, đưa lãi suất qua đêm về 4,6%/năm vào cuối tháng 2. Tính chung cả tháng, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh 83.600 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO).

Tuy nhiên, áp lực thanh khoản tái xuất hiện đầu tháng 3, khi lãi suất qua đêm vượt 10%/năm trong giai đoạn 2 - 4/3, chủ yếu do lượng phát hành lớn trên kênh OMO đáo hạn, tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại đến hạn và 3 tỷ USD hợp đồng hoán đổi ngoại tệ đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng 35.100 tỷ đồng qua OMO, thực hiện thêm 1 tỷ USD giao dịch hoán đổi ngoại tệ, góp phần đưa lãi suất qua đêm hạ về 4,6%/năm vào ngày 6/3.

Diễn biến này cho thấy, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ đã được Ngân hàng Nhà nước sử dụng để hỗ trợ thanh khoản VND trong những giai đoạn thị trường chịu áp lực, bên cạnh công cụ thị trường mở./.

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LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30