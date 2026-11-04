Ngân hàng - Bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh trong danh sách Fortune Southeast Asia 500

16:54 | 04/11/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục ghi danh trong Fortune Southeast Asia 500, khẳng định vị thế Tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.
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Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh trong danh sách Fortune Southeast Asia 500
Ảnh: T.L

Tại sự kiện Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 với chủ đề “New Horizons, Enduring Growth” diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong khu vực, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500.

Năm 2026, Tập đoàn Bảo Việt đứng thứ 159 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Kết quả này tiếp tục khẳng định quy mô, năng lực hoạt động và vị thế của Bảo Việt trong cộng đồng doanh nghiệp khu vực, đồng thời ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam vào sự phát triển năng động của nền kinh tế Đông Nam Á. Việc Bảo Việt tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng có ý nghĩa trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đặt ra những mục tiêu lớn nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của khu vực kinh tế nhà nước. Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước xác định mục tiêu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước nằm trong Fortune Southeast Asia 500 và từ 1 đến 3 doanh nghiệp góp mặt trong Fortune Global 500. Đây không chỉ là mục tiêu về quy mô doanh nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng những tập đoàn kinh tế có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng liên tiếp được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận.

Theo Báo cáo ASEAN 500 năm 2026 của Brand Finance, Bảo Việt là thương hiệu mạnh nhất ASEAN với Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (BSI) đạt 96/100 điểm, tăng từ 92,8 điểm năm 2025 và duy trì xếp hạng AAA+. Giá trị thương hiệu Bảo Việt đạt 735 triệu USD, tăng 22%. Brand Finance nhận định sự hiện diện lâu năm trên thị trường bảo hiểm và việc đồng hành với các hoạt động xã hội giúp Bảo Việt duy trì sự gắn kết với đời sống kinh tế, xã hội.

Tập đoàn Bảo Việt cũng vừa được Vietnam Report ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng. Mới nhất, Bảo Việt vinh dự đứng thứ 19 của Bảng xếp hạng ALPHA30 - Top 30 do Vietnam Report công bố. Bảng xếp hạng này ghi nhận những tập đoàn Việt Nam nổi bật về hiệu quả đầu tư, năng lực quản trị chiến lược và tầm ảnh hưởng, trong đó trọng tâm không chỉ nằm ở quy mô doanh nghiệp mà còn ở khả năng phân bổ vốn, tổ chức danh mục đầu tư và tạo giá trị cộng hưởng trong hệ sinh thái. Trước đó, Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet cũng công bố bảng xếp hạng “The 108 Titans - 108 Doanh nghiệp lợi nhuận bền vững” Bảo Việt vinh dự với dấu ấn hiện diện liên tục trong bảng xếp hạng PROFIT500 giai đoạn 2017-2026. Theo Vietnam Report, trong 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt tại PROFIT500 qua 10 kỳ xếp hạng, chỉ 108 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện xuyên suốt cả thập kỷ./.

Hồng Chi
Từ khóa:
tập đoàn bảo việt Fortune Southeast Asia 500

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