Ngân hàng - Bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt ra mắt thông điệp “Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt”

14:24 | 15/10/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt chính thức ra mắt thông điệp “Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt”. Kế thừa những giá trị được vun đắp qua hơn 60 năm phát triển, thông điệp này khẳng định cam kết lấy con người làm trung tâm, phát huy sức mạnh hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm và đồng hành cùng tương lai thịnh vượng, bền vững của đất nước.
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Tập đoàn Bảo Việt ra mắt thông điệp “Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt”
Tập đoàn Bảo Việt chính thức ra mắt thông điệp “Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt”

Trên hành trình phát triển, Bảo Việt đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong bảo vệ thành quả lao động, quản trị rủi ro, tích lũy và chuẩn bị nguồn lực cho tương lai. Sự tin cậy, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển vì cộng đồng đã trở thành những giá trị đặc trưng của thương hiệu Bảo Việt, tạo nền tảng cho tập đoàn tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Tập đoàn Bảo Việt chính thức ra mắt thông điệp “Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt” khẳng định sứ mệnh đã được Bảo Việt theo đuổi trong nhiều thập kỷ, đồng thời thể hiện tầm nhìn và quyết tâm hành động trên chặng đường phát triển tiếp theo. Thông điệp không đơn thuần là một khẩu hiệu truyền thông, mà là định hướng xuyên suốt trong cách Bảo Việt tạo dựng giá trị cho khách hàng, cộng đồng và đất nước.

“Vì người Việt” nhấn mạnh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính - bảo hiểm của Bảo Việt hướng tới bảo vệ cuộc sống, củng cố nền tảng tài chính, mang lại sự an tâm cho mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời, Bảo Việt không ngừng đổi mới để các giải pháp ngày càng gần gũi, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

“Vì tương lai Việt” thể hiện khát vọng hoạt động kinh doanh hiệu quả, đóng góp cho nền kinh tế, hướng tới sự thịnh vượng và phát triển bền vững của quốc gia. Tăng trưởng doanh nghiệp cần song hành với trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường và tạo dựng những giá trị lâu dài cho các thế hệ tương lai.

Thông điệp “Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt” thể hiện một tinh thần nhất quán: bảo vệ những giá trị của người Việt hôm nay chính là góp phần kiến tạo nền tảng cho tương lai Việt Nam. Đây cũng là lời khẳng định về trách nhiệm và bản sắc của Bảo Việt - một thương hiệu được hình thành, trưởng thành cùng đất nước.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Tập đoàn Bảo Việt định vị mô hình phát triển theo hướng hệ sinh thái tích hợp gồm 5 cấu phần trụ cột: Bảo hiểm - Tài chính - Đầu tư - Chăm sóc sức khỏe - Công nghệ, lấy khách hàng là trung tâm và sản phẩm tích hợp là lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tầm nhìn của Bảo Việt là trở thành định chế tài chính - bảo hiểm trụ cột quốc gia phấn đấu nằm trong Top 150 doanh nghiệp Đông Nam Á đến năm 2030 và hướng đến Top 100 đến năm 2035. Tiên phong cung cấp giải pháp toàn diện, tích hợp và cá nhân hóa vì người Việt, vì tương lai dân tộc Việt.

Mục tiêu định hướng chiến lược đến năm 2030 là xây dựng thành công hệ sinh thái tích hợp Bảo hiểm - Tài chính - Đầu tư - Chăm sóc sức khỏe - Công nghệ trên nền tảng số của Bảo Việt.

Tập đoàn Bảo Việt liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế:

Những nỗ lực bền bỉ trong quản trị, kinh doanh và phát triển bền vững của Bảo Việt tiếp tục được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, bảng xếp hạng uy tín năm 2026. Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh Thương hiệu Mạnh 2026, thuộc Top 10 thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế nhà nước. Theo công bố của Brand Finance, Bảo Việt đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thương hiệu Việt Nam năm 2026, với chỉ số BSI đạt 96/100 và mức xếp hạng AAA+; giá trị thương hiệu đạt 735 triệu USD.

Trên bình diện khu vực, Bảo Việt tiếp tục góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500 năm 2026. Tại Việt Nam, tập đoàn đứng thứ 61 trong bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (STATE 100) năm 2026, đồng thời được công nhận là “Doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin năm 2026” trong chương trình IR Awards. Bảo Việt nhiều năm liền trong danh sách Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (Forbes). Tập đoàn Bảo Việt vừa được vinh danh Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 ở vị trí 61 với số tiền nộp ngân sách 1.817 tỷ đồng.

H.C
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