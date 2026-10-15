Tỷ giá USD hôm nay (15/10): USD giảm nhẹ dù lạm phát Mỹ vượt dự báo, Fed đứng trước áp lực tăng lãi suất

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.000 - 26.050 VND/USD, giảm mạnh 110 đồng hai chiều.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.359,9 - 26.924,1 VND/USD.

Sáng 15/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.642 đồng, giảm 4 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Đối với tỷ giá USD, tại Vietcombank, tỷ giá mua vào - bán ra lần lượt ở mức 25.680 - 26.090 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra lần lượt ở mức 25.710 - 26.090 VND/USD, cũng đồng loạt giảm 10 đồng.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng sáng 15/10 ghi nhận diễn biến phân hóa giữa các đồng tiền chủ chốt. Trong khi tỷ giá USD, GBP và CNY đồng loạt giảm ở cả hai chiều giao dịch, tỷ giá JPY duy trì đà tăng; riêng EUR diễn biến trái chiều.

Tỷ giá EUR ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào giảm 33,63 đồng xuống 28.250,17 VND/EUR, trong khi tỷ giá bán ra giảm 35,39 đồng xuống 29.740,22 VND/EUR. Ngược lại, tại BIDV, tỷ giá mua vào tăng 22 đồng lên 28.476 VND/EUR và tỷ giá bán ra tăng 31 đồng lên 29.858 VND/EUR.

Đối với tỷ giá GBP, xu hướng giảm diễn ra đồng loạt tại cả hai ngân hàng, với biên độ điều chỉnh lớn nhất trong các đồng tiền chủ chốt khảo sát.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,49% xuống 102,05 điểm, sau khi bật tăng trong phiên tối qua nhờ tác động từ dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vừa được công bố.

Dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo đã thúc đẩy đồng USD tăng giá, đồng thời củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo mới nhất do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố, chỉ số CPI tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,4% của tháng 8 và vượt dự báo thị trường. CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng tăng từ 2,4% lên 2,6%.

So với tháng trước, CPI toàn phần tăng 0,6%, trong khi CPI lõi tăng 0,3%. Những số liệu này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng, làm gia tăng khả năng Fed duy trì lãi suất ở mức cao hoặc tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 10 từ 22% lên 53%. Đối với cuộc họp tháng 12, xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm cũng tăng mạnh từ 18% lên 50%.

Kỳ vọng lãi suất tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng. Lợi suất tăng khiến các tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh. Sau khi công bố chỉ số CPI tháng 9, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD tăng 0,55% lên khoảng 102,75 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Trong khi USD mạnh lên, đồng yên Nhật (JPY) tiếp tục chịu áp lực giảm giá do triển vọng chính sách tiền tệ trái chiều giữa Mỹ và Nhật Bản. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Nhật Bản thấp hơn dự kiến, cùng những phát biểu thận trọng từ giới chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), làm gia tăng kỳ vọng cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Thống đốc BoJ Kazuo Ueda tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu duy trì lạm phát ổn định quanh mức 2%, song chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm tiếp tục tăng lãi suất.

Trong bối cảnh Fed được kỳ vọng thắt chặt chính sách, còn BoJ thận trọng với việc nâng lãi suất, chênh lệch lợi suất giữa hai nền kinh tế tiếp tục gây bất lợi cho đồng yên. Tỷ giá USD/JPY tiến sát mốc 159 JPY/USD, làm dấy lên lo ngại chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp thị trường ngoại hối để ngăn đồng nội tệ mất giá quá mạnh.

Cùng thời điểm, đồng euro (EUR) cũng chịu sức ép giảm giá so với USD, không chỉ do đồng bạc xanh mạnh lên mà còn bởi những lo ngại kéo dài về tình hình tài khóa của Pháp./.