Tỷ giá USD hôm nay (12/10): DXY giữ trên 102 điểm, thị trường chờ tín hiệu lãi suất Fed từ dữ liệu lạm phát Mỹ

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.110 - 26.160 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và giảm 10 đồng chiều bán.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.339,95 - 26.902,05 VND/USD.

Sáng 12/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.621 đồng, giảm 8 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank , BIDV sáng ngày 12/10 như sau:

Đối với tỷ giá USD, tại Vietcombank, tỷ giá mua vào - bán ra được niêm yết ở mức 25.660 - 26.070 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước. Trong khi đó, BIDV điều chỉnh tăng 10 đồng ở cả hai chiều, đưa tỷ giá mua vào - bán ra lên 25.690 - 26.070 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng sáng 12/10 cho thấy diễn biến phân hóa giữa các đồng tiền chủ chốt. Trong khi tỷ giá USD tương đối ổn định, EUR và JPY chịu áp lực giảm tại một số ngân hàng, thì GBP và CNY đồng loạt tăng.

Đối với tỷ giá EUR, xu hướng giảm ghi nhận tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 28.276,25 - 29.767,71 VND/EUR, giảm lần lượt 55,48 đồng và 58,41 đồng. Tại BIDV, tỷ giá mua vào giảm 27 đồng xuống 28.451 VND/EUR, trong khi tỷ giá bán ra giảm 25 đồng xuống 29.828 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,1% xuống 102,1 điểm.

Đồng USD tiếp tục mạnh lên trong tuần thứ tư liên tiếp, đưa chỉ số DXY lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đà tăng chủ yếu được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và giá dầu thô tăng cũng góp phần củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh.

Chỉ số DXY vượt mốc 102 điểm, cho thấy xu hướng tăng của USD tiếp tục được duy trì. Diễn biến này gây sức ép lên nhiều đồng tiền chủ chốt, trong đó có EUR, GBP và JPY.

Đồng EUR tiếp tục suy yếu so với USD, đưa tỷ giá EUR/USD xuống gần 1,116, mức thấp nhất trong 18 tháng. Đây là hệ quả của sức mạnh kéo dài của đồng USD.

Tương tự, đồng bảng Anh ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp so với USD. Tỷ giá GBP/USD dao động quanh 1,32, gần mức thấp nhất trong 4 tháng, dù đã xuất hiện những tín hiệu ổn định trở lại.

Trong khi đó, đồng USD tăng giá so với yen Nhật trong tuần thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, tỷ giá USD/JPY nhìn chung vẫn dao động trong biên độ tương đối hẹp kể từ đầu tháng 10.

Trong tuần này từ ngày 12 - 16/10, tâm điểm chú ý của thị trường ngoại hối sẽ là loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là các chỉ số lạm phát và hoạt động tiêu dùng. Theo lịch được công bố, Mỹ dự kiến công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 14/10, tiếp đến là chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và các số liệu về sản xuất công nghiệp.

Các dữ liệu này sẽ cung cấp thêm cơ sở để nhà đầu tư đánh giá triển vọng lạm phát, sức khỏe nền kinh tế Mỹ và khả năng Fed tiếp tục điều chỉnh lãi suất trong những tháng cuối năm.

Ngoài ra, thị trường cũng theo dõi số liệu tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp và cán cân thương mại của Anh vào ngày 15/10; báo cáo lạm phát và cán cân thương mại của khu vực đồng euro vào ngày 16/10; cùng các chỉ số về giá sản xuất, tín dụng ngân hàng và hoạt động công nghiệp của Nhật Bản.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế, phát biểu của các quan chức Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cũng có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và biến động tỷ giá./.