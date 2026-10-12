Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường carbon: Từ giá trị giảm phát thải đến dòng vốn xanh

Nhuệ Mẫn

Nhuệ Mẫn

08:40 | 12/10/2026
(TBTCO) - Thị trường carbon đang mở ra một cách tiếp cận mới đối với bài toán vốn cho chuyển đổi xanh: biến kết quả giảm phát thải thành một giá trị có thể được ghi nhận, giao dịch và từng bước đi vào quyết định đầu tư. Nhưng để điều đó xảy ra, Việt Nam cần cả hệ thống dữ liệu, tiêu chuẩn, định giá, tín dụng và thị trường vốn đủ tin cậy để biến giá trị carbon thành tín hiệu tài chính.
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Các dự án chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng xanh, giao thông xanh, xử lý chất thải, kinh tế tuần hoàn và các hoạt động giảm phát thải thường đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, trong khi có thể đi kèm rủi ro về công nghệ và chính sách. Vì vậy, bài toán không chỉ là cần bao nhiêu vốn, mà còn là vốn được huy động từ đâu, với kỳ hạn và chi phí như thế nào và rủi ro được phân bổ ra sao. Tín dụng ngân hàng vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng khó có thể một mình đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn. Cùng với tín dụng, cần mở rộng thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính khí hậu, nguồn vốn tư nhân và các cơ chế chia sẻ rủi ro.

Nhưng mở thêm các kênh vốn mới chỉ giải quyết một nửa bài toán. Phần khó hơn là xác định một dự án xanh tạo ra giá trị gì, rủi ro ở đâu và giá trị đó có thể chuyển thành dòng tiền đến mức nào. Đây chính là điểm thị trường carbon trở nên quan trọng.

Định giá carbon tạo ra một tín hiệu kinh tế: phát thải có chi phí, còn giảm phát thải có thể tạo ra giá trị. Với doanh nghiệp, tín hiệu này có thể làm thay đổi phép tính giữa tiếp tục sử dụng công nghệ phát thải cao và đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu hoặc nguyên liệu. Với dự án đáp ứng cơ chế tín chỉ, kết quả giảm phát thải còn có thể trở thành nguồn thu. Nhưng giá trị carbon chỉ thực sự có ý nghĩa với quyết định đầu tư khi doanh nghiệp và nhà đầu tư có cơ sở tin rằng giá trị đó đủ rõ, đủ ổn định và có thể chuyển thành tiền.

Khoảng cách từ “tiềm năng giảm phát thải” đến một tài sản có thể giao dịch vì thế rất lớn. Tiềm năng không đồng nghĩa đã có tín chỉ. Để hình thành giá trị carbon cần phương pháp luận, đường cơ sở, dữ liệu và hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm tra (MRV), cùng cơ chế phát hành, giao dịch và thanh toán. Thiếu một mắt xích, giá trị môi trường chưa đủ chắc chắn để trở thành tài sản tài chính.

Thị trường carbon: Từ giá trị giảm phát thải đến dòng vốn xanh

Kinh nghiệm Singapore cho thấy thị trường carbon không được tạo nên chỉ bằng một sàn giao dịch. Quốc gia này kết hợp tín hiệu giá thông qua thuế carbon với tiêu chuẩn chất lượng tín chỉ, hợp tác quốc tế và hệ sinh thái dịch vụ tài chính. Chính sách tạo nhu cầu, tiêu chuẩn tạo niềm tin, còn hệ thống tài chính kết nối giá trị carbon với dòng vốn. Bài học với Việt Nam vì vậy không chỉ là xây dựng nơi mua bán tín chỉ, mà là tạo đủ hạ tầng để thị trường hình thành một giá trị được tin cậy.

Ở Việt Nam, khoảng cách này thể hiện rõ trong dữ liệu và định giá khi dữ liệu phát thải còn phân mảnh, thiếu chuỗi dữ liệu đủ dài và giá tham chiếu đủ tin cậy, ngân hàng và nhà đầu tư khó có cơ sở thống nhất để dự báo dòng tiền và định giá rủi ro. Bên cạnh đó, chi phí thẩm định, xác minh và công bố cũng có thể trở thành rào cản đối với doanh nghiệp. Và đặc biệt, khi thông tin chưa chuẩn hóa, “nhãn xanh” chưa đủ tạo niềm tin tài chính.

Điều này cũng giải thích vì sao tín dụng xanh và thị trường carbon phải được nhìn trong cùng một chuỗi giá trị. Nhu cầu vốn xuất hiện từ rất sớm, ngay ở giai đoạn chuẩn bị dự án, mua thiết bị, đầu tư công nghệ và tổ chức sản xuất. Trong khi đó, doanh thu carbon thường chỉ xuất hiện sau khi kết quả giảm phát thải được đo lường, xác minh, cấp tín chỉ hoặc hình thành hợp đồng mua bán. Khoảng lệch này tạo ra khoảng trống tài chính mà tín dụng, vốn cầu nối, bảo lãnh, quản lý dòng tiền và các cơ chế tài chính kết hợp có thể lấp đầy.

Từ góc nhìn ngân hàng, cách tiếp cận phù hợp không phải coi tín chỉ carbon là nguồn trả nợ chắc chắn ngay từ đầu. Cần phân biệt dòng tiền từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cốt lõi với doanh thu carbon. Dòng tiền cốt lõi là nền tảng trả nợ; doanh thu carbon là tầng bổ sung và chỉ được ghi nhận theo mức độ chắc chắn. Giá trị carbon có thể tác động đến phương án tài chính qua ba kênh: giảm chi phí sản xuất nhờ đầu tư ít phát thải; giảm nhu cầu mua bổ sung hạn ngạch đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi tuân thủ; hoặc tạo doanh thu từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, tín chỉ. Ba kênh cần được lượng hóa riêng để tránh cộng trùng hoặc đánh giá quá mức khả năng tạo tiền.

Ở phía thị trường vốn, yêu cầu cũng tương tự. Giá carbon chỉ có thể truyền dẫn vào chi phí vốn khi nhà đầu tư có đủ thông tin để đánh giá rủi ro. Điều đó đòi hỏi dữ liệu có thể đối chiếu, tiêu chuẩn xác minh thống nhất, công bố rõ và cơ chế hậu kiểm. Khi một dự án được xác định rõ lượng phát thải, kết quả giảm phát thải, quyền đối với giá trị carbon và dòng tiền dự kiến, ngân hàng mới có thể thẩm định tín dụng tốt hơn, còn nhà đầu tư mới có cơ sở định giá tài sản.

Vì vậy, khơi thông dòng vốn xanh không chỉ là “có thêm vốn”, mà là tạo chuỗi liên kết từ giảm phát thải đến dữ liệu, từ dữ liệu đến giá trị carbon, rồi đến tín dụng và thị trường vốn. Khi chuỗi này minh bạch và đáng tin cậy, thị trường carbon mới thực sự trở thành công cụ tài chính cho chuyển đổi xanh, thay vì chỉ là nơi mua bán tín chỉ.

Thước đo cuối cùng không nằm ở số lượng nhãn xanh hay quy mô giao dịch, mà ở lượng phát thải thực tế được giảm, số dự án được tài trợ và khả năng để chi phí vốn phản ánh đúng chất lượng, rủi ro và giá trị của từng dự án./.

Sáng ngày 14/10/2026, Báo Tài chính - Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh” tại trụ sở Báo Tài chính - Đầu tư, 47 Quán Thánh, Hà Nội. Hội thảo tập trung trao đổi về mối liên kết giữa chính sách tín dụng, thị trường carbon và thị trường vốn, từ đó tìm kiếm các giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính cho quá trình chuyển đổi xanh. Chương trình gồm các tham luận từ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển châu Á và Agribank, cùng phiên thảo luận với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, thị trường vốn, ngân hàng, doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn. Các nội dung trọng tâm xoay quanh việc mở rộng dòng vốn xanh, nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, phát triển thị trường carbon và tăng cường kết nối giữa giá trị giảm phát thải với các quyết định tài chính.
Nhuệ Mẫn
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