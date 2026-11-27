|
GSPC -18.31
27/11 | -18.31
(7,182.78 -18.31 (-0.25%))
|
DJI +164.25
27/11 | +164.25
(50,182.95 +164.25 (+0.33%))
|
IXIC -147.73
27/11 | -147.73
(23,585.80 -147.73 (-0.62%))
|
NYA +141.40
27/11 | +141.40
(23,496.08 +141.40 (+0.61%))
|
XAX +75.70
27/11 | +75.70
(7,400.33 +75.70 (+1.03%))
|
BUK100P +17.53
27/11 | +17.53
(1,049.91 +17.53 (+1.70%))
|
RUT +19.12
27/11 | +19.12
(2,704.06 +19.12 (+0.71%))
|
VIX -1.48
27/11 | -1.48
(25.32 -1.48 (-5.52%))
|
FTSE +62.65
27/11 | +62.65
(10,671.95 +62.65 (+0.59%))
|
GDAXI +156.77
27/11 | +156.77
(25,372.29 +156.77 (+0.62%))
|
FCHI +18.31
27/11 | +18.31
(8,127.05 +18.31 (+0.23%))
|
STOXX50E +64.31
27/11 | +64.31
(6,079.05 +64.31 (+1.07%))
|
N100 +19.44
27/11 | +19.44
(1,841.47 +19.44 (+1.07%))
|
BFX +23.09
27/11 | +23.09
(5,952.53 +23.09 (+0.39%))
|
MOEX.ME -0.11
27/11 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +467.89
27/11 | +467.89
(22,694.77 +467.89 (+2.11%))
|
STI +32.59
27/11 | +32.59
(4,995.23 +32.59 (+0.66%))
|
AXJO +69.80
27/11 | +69.80
(8,833.60 +69.80 (+0.80%))
|
AORD +77.60
27/11 | +77.60
(8,943.70 +77.60 (+0.88%))
|
BSESN -989.34
27/11 | -989.34
(83,339.26 -989.34 (-1.17%))
|
JKSE +96.29
27/11 | +96.29
(5,338.46 +96.29 (+1.84%))
|
KLSE +18.26
27/11 | +18.26
(1,589.24 +18.26 (+1.16%))
|
NZ50 -75.24
27/11 | -75.24
(13,911.36 -75.24 (-0.54%))
|
KS11 +204.47
27/11 | +204.47
(4,915.68 +204.47 (+4.34%))
|
TWII +156.27
27/11 | +156.27
(39,308.08 +156.27 (+0.40%))
|
GSPTSE +246.89
27/11 | +246.89
(34,426.88 +246.89 (+0.72%))
|
BVSP +10,115.23
27/11 | +10,115.23
(176,799.84 +10,115.23 (+6.07%))
|
MXX -1,019.07
27/11 | -1,019.07
(70,353.18 -1,019.07 (-1.43%))
|
MERV 0.00
27/11 | 0.00
(2,848,945.25 0.00 (0.00%))
|
TA125.TA +67.42
27/11 | +67.42
(3,878.69 +67.42 (+1.77%))
|
CASE30 -226.90
27/11 | -226.90
(50,311.80 -226.90 (-0.45%))
|
JN0U.JO +212.69
27/11 | +212.69
(6,257.30 +212.69 (+3.52%))
|
FPACEPE-USD-TR.FGI 0.00
27/11 | 0.00
(9,918.29 0.00 (0.00%))
|
DX-Y.NYB +0.12
27/11 | +0.12
(103.79 +0.12 (+0.12%))
|
FPACEBOUS-USD-TR.FGI 0.00
27/11 | 0.00
(10,606.85 0.00 (0.00%))
|
125904-USD-STRD -2,646.47
27/11 | -2,646.47
(2,665.14 -2,646.47 (-49.82%))
|
XDB +0.01
27/11 | +0.01
(131.14 +0.01 (+0.01%))
|
XDE +0.11
27/11 | +0.11
(109.75 +0.11 (+0.10%))
|
FPCPEXVE-USD-TR.FGI 0.00
27/11 | 0.00
(10,086.35 0.00 (0.00%))
|
000001.SS +129.61
27/11 | +129.61
(3,606.49 +129.61 (+3.73%))
|
N225 +1,211.95
27/11 | +1,211.95
(58,711.11 +1,211.95 (+2.11%))
|
XDN +0.04
27/11 | +0.04
(62.83 +0.04 (+0.06%))
|
XDA -0.14
27/11 | -0.14
(66.26 -0.14 (-0.22%))
|
FPCPEXVA-USD-TR.FGI 0.00
27/11 | 0.00
(6,431.02 0.00 (0.00%))