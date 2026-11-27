Báo cáo từ Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (VnDirect) cho thấy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) là kênh huy động vốn mới của Việt Nam, trong đó, ngân hàng được kỳ vọng là nhóm hưởng lợi đầu tiên.

Nghị định số 329/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Nghị định 329) nêu rõ điều kiện trở thành ngân hàng thành viên của VIFC.

Theo đó, đối với ngân hàng trong nước, ngân hàng mẹ phải có vốn điều lệ tại thời điểm 31/12 của năm trước liền kề tương đương hai lần mức vốn pháp định; được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A hoặc B; có tỷ lệ nợ xấu không quá 3%; có lãi liên tục 5 năm trên cả báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất; đồng thời góp tối thiểu 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho ngân hàng con.

Phần lớn các ngân hàng trong nước đã công bố kế hoạch thành lập ngân hàng con tại VIFC có thể đáp ứng các ngưỡng này, song vẫn chờ rà soát hồ sơ, hoàn tất thủ tục cấp phép.

Đối với ngân hàng nước ngoài, rào cản cao hơn nhiều khi ngân hàng mẹ phải có xếp hạng tín nhiệm quốc tế từ AA- trở lên (theo Standard & Poor’s hoặc Fitch Ratings) hoặc từ mức Aa3 trở lên (theo Moody’s), tổng tài sản tối thiểu 10 tỷ USD (263 nghìn tỷ đồng) đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc 20 tỷ USD (526 nghìn tỷ đồng) đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo VIFC-HCMC, nhiều định chế tài chính lớn như: JPMorgan, Bank of America, Bank of China, MUFG... đã lên kế hoạch gia nhập VIFC, song phần lớn vẫn chưa đáp ứng các tiêu chí đặt ra.

Về tiến độ triển khai, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến nay, chưa có ngân hàng nào được cấp phép hoạt động với tư cách thành viên Trung tâm tài chính quốc tế.

Để tháo gỡ khó khăn, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 329, theo hướng nới điều kiện xếp hạng tín nhiệm với ngân hàng nước ngoài và cho phép thành viên VIFC tạm thời sử dụng tài khoản vốn và một tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài bên ngoài Trung tâm, để vay vốn nước ngoài, cho vay bên đi vay trong nước và đầu tư vào phần còn lại của Việt Nam.

Cơ chế này giúp VIFC sớm có giao dịch thực tế thay vì phải chờ ngân hàng thành viên, nhưng tác động lên nhóm ngân hàng niêm yết là đan xen.

Một xu hướng mới đang hình thành trong ngành ngân hàng Việt Nam khi các ngân hàng thương mại chủ động chuẩn bị để tham gia VIFC.

Theo VnDirect, các ngân hàng hưởng lợi hàng đầu là Vietcombank, TPBank và MB. Cả ba đều đã được cổ đông thông qua việc thành lập pháp nhân tại VIFC, có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 10%, chất lượng tài sản trong ngưỡng điều kiện của Nghị định 329 (tỷ lệ nợ xấu ở mức hoặc dưới 3%), năng lực ngoại hối mạnh.

Trong đó, MB đang đi nhanh nhất về thủ tục khi Hội đồng quản trị đã thông qua phương án thành lập ngân hàng con với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng ngày 29/10/2026, còn Vietcombank có lợi thế về ngoại hối và tệp khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài FDI, giúp hưởng lợi cả trong giai đoạn chuyển tiếp, khi thành viên VIFC tạm sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng bên ngoài Trung tâm.

Đối với HDBank, ngân hàng này cũng đã được cổ đông thông qua và có thể gia nhập nhóm hưởng lợi khi tỷ lệ nợ xấu 3,4% tại quý III/2026 giảm về trong ngưỡng 3%.

Xếp sau là Techcombank, MSB, ACB và VietinBank. Trong đó, MSB đã được cổ đông thông qua, nhưng có quy mô bảng cân đối nhỏ nhất trong nhóm so sánh. Techcombank đang xin ý kiến cổ đông; còn ACB và VietinBank ở giai đoạn sớm hơn. Nhóm phân tích VnDirect cho rằng, đây là nhóm hưởng lợi ít trực tiếp hơn ở thời điểm hiện tại.

Tuy vậy, VietinBank có thể hưởng lợi gián tiếp trong giai đoạn chuyển tiếp, nhờ nền dư nợ và tiền gửi doanh nghiệp nước ngoài thuộc nhóm lớn nhất ngành.

“Do đóng góp của VIFC vào lợi nhuận trong ngắn hạn còn nhỏ, chúng tôi xem VIFC là yếu tố hỗ trợ cho các ngân hàng vốn đã có nền tảng tốt, thay vì luận điểm đầu tư chính bây giờ. Chúng tôi sẽ đánh giá lại vị thế của từng ngân hàng khi kế hoạch thành lập pháp nhân có tiến triển” - VnDirect nêu rõ.

Trong ngắn hạn, nhóm phân tích VnDirect nêu rõ ba mốc thời gian quan trọng đó là: (1) ngân hàng thành viên đầu tiên được cấp phép; (2) các giao dịch đầu tiên tại VIFC; (3) thời điểm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 329/2025/NĐ-CP, bao gồm mức độ nới điều kiện cho ngân hàng nước ngoài. Đây sẽ là những tín hiệu sớm nhất cho thấy ngân hàng nào chuyển được lợi thế thời điểm thành thị phần thực tế./.