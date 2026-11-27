Cụ thể, ngày 19/11/2026, trên cơ sở thông tin nghi vấn, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực VIII (Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái) triển khai các biện pháp nghiệp vụ giám sát một lô hàng quá cảnh vận chuyển bằng container từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái đến cửa khẩu Bình Hiệp.

Hải quan chặn lô hàng quá cảnh chứa hơn 2.000 sản phẩm không khai báo. Ảnh: Cục Hải quan

Qua kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng gồm 44 mục hàng, đóng trong 1.055 kiện, lực lượng Hải quan phát hiện ngoài những mặt hàng phù hợp với nội dung khai báo còn có 3 mục hàng không được khai báo hải quan.

Đáng chú ý, các mặt hàng này có dấu hiệu nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm: 900 chiếc vỏ (nắp sau) điện thoại di động bằng kim loại in hình logo quả táo; 1.000 chiếc màn hình hiển thị dùng cho điện thoại di động gắn nhãn hiệu “RVGX” và 200 hộp dầu bôi trơn động cơ gắn nhãn hiệu “ACDelco”.

Như vậy, tổng cộng có hơn 2.100 sản phẩm thuộc 3 nhóm hàng không được khai báo trong hồ sơ hải quan. Việc các mặt hàng này được vận chuyển lẫn trong lô hàng quá cảnh cho thấy những dấu hiệu bất thường cần tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Hiện, lô hàng đã bị tạm dừng đưa qua khu vực giám sát hải quan. Cơ quan Hải quan đang tiếp tục xác minh nguồn gốc, chủng loại hàng hóa và các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo đúng quy định pháp luật.