Chiều ngày 26/11, Cục Hải quan thông tin, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan khu vực I) vừa phát hiện, phối hợp bắt giữ 2 hành khách nước ngoài vận chuyển trái phép tổng cộng hơn 40 kg cần sa qua đường hàng không. Cả hai vụ việc đều được phát hiện thông qua công tác kiểm tra, rà soát dữ liệu hành khách và soi chiếu hành lý quá cảnh.

Tang vật vụ vận chuyển trái phép hơn 25kg cần sa. Ảnh: Cục Hải quan

Cụ thể, vào 22 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với Công an cửa khẩu và PC04 - Công an TP. Hà Nội kiểm tra kiện hành lý ký gửi của hành khách Jesus Sanchez Gomez, quốc tịch Tây Ban Nha.

Hành khách này đi trên chuyến bay VN922, sau đó nối chuyến VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Pháp). Qua soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường bên trong vali. Kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện 2 gói hàng hình chữ nhật, được bọc nilon, hút chân không, bên trong chứa thảo mộc khô gồm hoa, lá, cành và nụ cây cần sa, tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Toàn bộ tang vật và đối tượng được bàn giao cho PC04 - Công an TP. Hà Nội điều tra, xử lý. Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Jesus Sanchez Gomez về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2/6/2026, qua rà soát trên Hệ thống tiếp nhận E-Manifest và Quản lý rủi ro (API), Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva, quốc tịch Bồ Đào Nha, đi trên chuyến bay từ Bangkok đến Nội Bài có dấu hiệu nghi vấn.

Hành khách này có lịch trình bay Bangkok - Nội Bài - Dubai - Zurich. Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ hành lý. Qua kiểm tra vali ký gửi, lực lượng chức năng phát hiện 12 túi nilon màu trắng, được hút chân không, bên trong chứa thảo mộc khô là cần sa, tổng trọng lượng khoảng 15,47kg.

Đối tượng cùng tang vật, hồ sơ vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra. Ngày 3/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ivo Miguel Dos Santos Silva về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.