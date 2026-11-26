Bước tiến mới trong phát triển chỉ số

Chiều 26/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận về hợp tác phát triển chỉ số giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và về phát triển chỉ số với FTSE Russell, thuộc Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG).

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); ông Trịnh Sơn Hồng - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE); ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); bà Wanming Du - Giám đốc Chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đại diện FTSE Russell.

Ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX phát biểu tại buổi lễ.

Về phía Bộ Công an, có Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đại diện Cục An ninh kinh tế và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa VNX, HOSE và FTSE Russell, mở ra cơ hội đa dạng hóa hệ sinh thái chỉ số, phát triển sản phẩm tài chính và tăng cường kết nối thị trường chứng khoán Việt Nam với cộng đồng đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Hải Sinh cho biết, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, đánh dấu hành trình ba thập kỷ đổi mới, phát triển và hội nhập.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về phát triển chỉ số với FTSE Russell, thuộc Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG).

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, thanh khoản và chất lượng vận hành. Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường ghi nhận những nỗ lực cải cách thể chế, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tính minh bạch, đồng thời mở ra triển vọng thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài chất lượng cao.

Theo đại diện VNX, chương trình hợp tác cũng hướng tới mở rộng khả năng khai thác, cung cấp dữ liệu thị trường, tăng cường kết nối dòng vốn toàn cầu với doanh nghiệp niêm yết, góp phần nâng cao thanh khoản, chiều sâu và tính bền vững của thị trường, tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng hạng cao hơn.

Tiếp nối những kết quả đạt được, VNX đã phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán và FTSE Russell nghiên cứu, đàm phán, xây dựng khuôn khổ hợp tác trong phát triển hệ thống chỉ số chứng khoán.

Theo Chủ tịch VNX, thỏa thuận là bước đi cụ thể nhằm kết hợp kinh nghiệm quản lý, vận hành thị trường trong nước với chuẩn mực quốc tế, uy tín và năng lực công nghệ của FTSE Russell, hướng tới xây dựng các bộ chỉ số hiện đại, có tính đại diện cao.

Hệ thống chỉ số tham chiếu tin cậy sẽ tạo điều kiện đa dạng hóa các sản phẩm tài chính, trong đó có quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và chứng khoán phái sinh dựa trên chỉ số, cung cấp thêm công cụ đầu tư, phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư và các định chế tài chính.

Tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch UBCKNN đánh giá, thỏa thuận chính thức thiết lập khuôn khổ hợp tác có tính hệ thống giữa các đơn vị vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam với tổ chức cung cấp dịch vụ chỉ số uy tín toàn cầu.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch UBCKNN chia sẻ tại buổi lễ.

Đây là bước đi nối tiếp sự kiện thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi theo tiêu chí phân loại của FTSE Russell vào tháng 9/2026.

Theo ông Hải, hợp tác phát triển chỉ số sẽ thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong xây dựng, tính toán chỉ số và chuẩn hóa dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu quả hình thành giá, cải thiện khả năng so sánh và tiếp cận thị trường của nhà đầu tư tổ chức quốc tế, hỗ trợ thu hút và phân bổ nguồn vốn dài hạn vào doanh nghiệp.

Quá trình triển khai thỏa thuận cũng thúc đẩy các sở giao dịch chứng khoán và VSDC tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn hóa dữ liệu. Về lâu dài, hoạt động hợp tác được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường vốn, giảm chi phí huy động vốn và đa dạng hóa các kênh đầu tư.

Bà Wanming Du - Giám đốc Chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đại diện FTSE Russell phát biểu tại lễ ký kết.

Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, nâng hạng là dấu mốc đáng ghi nhận, song cũng mở ra giai đoạn mới với những cơ hội và thách thức. Bộ Tài chính và UBCKNN nhất quán với các cam kết cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, củng cố khuôn khổ pháp lý, giám sát, nâng cao tính minh bạch và phát triển thị trường vốn theo chuẩn mực quốc tế.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Wanming Du nhận định, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường được quan tâm tại châu Á. Tăng trưởng kinh tế, sự phát triển của thị trường tài chính cùng quá trình cải cách nhất quán đã thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư.

Những thành quả này là kết quả của cam kết dài hạn từ các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, sở giao dịch chứng khoán và thành viên thị trường trong việc củng cố hạ tầng, cải thiện tính minh bạch và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.

Theo đại diện FTSE Russell, chỉ số là cấu phần quan trọng của hạ tầng thị trường, cung cấp thước đo minh bạch, khách quan về diễn biến thị trường, đồng thời là nền tảng phát triển ETF, quỹ tương hỗ và các giải pháp đầu tư khác. Trong nhiều trường hợp, chỉ số còn là một trong những phương thức đầu tiên giúp nhà đầu tư quốc tế tìm hiểu, tiếp cận thị trường.

Trong khi VNX và HOSE có chuyên môn sâu, am hiểu cấu trúc thị trường trong nước, FTSE Russell có hàng thập kỷ kinh nghiệm thiết kế, quản trị và đổi mới chỉ số tham chiếu, phục vụ nhà đầu tư tại hơn 80 quốc gia. Việc kết hợp thế mạnh của các bên hướng tới xây dựng những bộ chỉ số phản ánh chính xác thị trường vốn Việt Nam, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư và chuẩn mực đầu tư toàn cầu.

Bên cạnh phát triển chỉ số, FTSE Russell kỳ vọng tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trước những thay đổi về công nghệ, sản phẩm và nhu cầu đầu tư.

Bà Wanming Du khẳng định, FTSE Russell xác định vai trò không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ mà còn là đối tác dài hạn, cam kết đồng hành cùng Bộ Tài chính, UBCKNN và các sở giao dịch chứng khoán, hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam và mở rộng kết nối với cộng đồng đầu tư toàn cầu.