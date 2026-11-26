Một đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe. (Ảnh: MOC).

Ban Quản lý dự án 2 vừa đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó kiến nghị triển khai 2 Dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Theo hồ sơ trình thẩm định, phạm vi nghiên cứu của Dự án có điểm đầu tại nút giao Mai Sơn (Ninh Bình), kết nối với đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; điểm cuối tại nút giao Dầu Giây (Đồng Nai), kết nối với cao tốc TP.HCM - Dầu Giây, không bao gồm đoạn Cam Lộ - Quảng Ngãi đã được đầu tư theo quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh.

Tổng chiều dài các đoạn tuyến thuộc phạm vi nghiên cứu khoảng 1.144 km, gồm hai khu vực Mai Sơn - Cam Lộ dài 465 km và Quảng Ngãi - Dầu Giây dài 679 km, đi qua 11 địa phương gồm Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu nói trên có 178 km thuộc 3 dự án đang khai thác theo phương thức PPP, gồm Diễn Châu - Bãi Vọt dài 50 km, Nha Trang - Cam Lâm dài 49 km và Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 79 km.

Do các đoạn tuyến này vẫn đang trong thời gian thực hiện hợp đồng BOT, Ban quản lý dự án 2 kiến nghị nghiên cứu mở rộng theo các dự án độc lập, trên cơ sở cân đối được nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và bảo đảm phù hợp với các hợp đồng hiện hữu.

Như vậy, phạm vi đầu tư Dự án sẽ bao gồm việc mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có tổng chiều dài 966 km, thuộc 15 dự án thành phần đã được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2017 – 2025.

Dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đề xuất chia thành 2 Dự án thành phần, gồm Dự án thành phần 1, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ dài 415 km và Dự án thành phần 2, đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây dài 551 km.

Theo phương án kỹ thuật được đề xuất, các đoạn tuyến sẽ được mở rộng lên quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h, với bề rộng nền đường tối thiểu 32,25 m. Trong đó, phần xe chạy gồm 6 làn, mỗi làn rộng 3,75 m; hai dải dừng xe khẩn cấp rộng 3 m mỗi bên, cùng dải phân cách giữa, dải an toàn và lề đường theo quy chuẩn.

Về nguồn vốn, sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông khoảng 150.409 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng, thiết bị khoảng 96.126 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 22.476 tỷ đồng và lãi vay trong thời gian xây dựng khoảng 19.136 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án thành phần Mai Sơn - Cam Lộ có tổng mức đầu tư khoảng 72.186 tỷ đồng, bao gồm 9.184 tỷ đồng lãi vay; Dự án thành phần Quảng Ngãi - Dầu Giây có tổng mức đầu tư khoảng 78.224 tỷ đồng, bao gồm 9.952 tỷ đồng lãi vay.

Toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự kiến huy động từ nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo tính toán sơ bộ, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm khoảng 15%, phần còn lại 85% là vốn vay thương mại.

Để triển khai phương án BOT, cơ quan lập hồ sơ cũng kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ chế thu phí đối với các đoạn tuyến đã được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Về tiến độ, Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2027, triển khai thực hiện từ năm 2027 và phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2030.

Ban Quản lý dự án 2 đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện các Dự án thành phần.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài khoảng 2.158 km, chiếm 21% tổng chiều dài mạng lưới đường bộ cao tốc cả nước, có quy mô từ 4 đến 12 làn xe và thuộc danh mục ưu tiên đầu tư trước năm 2030.

Đến nay, khoảng 2.040 km đã được đưa vào khai thác, trong đó 818 km (40%) đã và đang được đầu tư theo quy mô cao tốc hoàn chỉnh, còn 1.222 km (60%) được đầu tư phân kỳ với 4 làn xe hạn chế.

Về giải phóng mặt bằng, khoảng 1.578 km (77%) đã thực hiện theo quy mô quy hoạch, còn 462 km (23%) chưa được giải phóng mặt bằng đầy đủ theo quy mô quy hoạch.