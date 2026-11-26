Yêu cầu mới sau nâng hạng

Phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn về quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), diễn ra ngày 26/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của quản trị công ty trong tiến trình phát triển thị trường vốn Việt Nam, đồng thời đề cập những định hướng trọng tâm nhằm từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Hội nghị do OECD phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam khi nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và 30 năm thành lập ngành Chứng khoán Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Thứ trưởng đánh giá cao sự đồng hành của Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, trong gần ba thập kỷ qua, góp phần duy trì diễn đàn đối thoại chính sách, tạo điều kiện để các nền kinh tế châu Á chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy cải cách và nâng cao chuẩn mực quản trị công ty.

Nhìn lại quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, từ những ngày đầu chỉ có 2 cổ phiếu niêm yết, 6 công ty chứng khoán thành viên và khối lượng giao dịch khiêm tốn, đến nay, thị trường đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Kết quả này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ ngành Chứng khoán, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, cùng sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, trong đó có OECD.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Tài chính và OECD công bố Báo cáo đánh giá thị trường vốn Việt Nam. Đây là đánh giá độc lập, toàn diện, được thực hiện trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đứng trước những cơ hội và yêu cầu phát triển mới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, mặc dù kinh tế thế giới còn nhiều bất định, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý III/2026. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần huy động nguồn lực tài chính với quy mô lớn hơn, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Điều này đặt ra yêu cầu thị trường vốn phải phát huy tốt hơn vai trò dẫn vốn trung và dài hạn phục vụ đầu tư phát triển kinh tế.

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán theo hướng tăng cường tính minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài và củng cố kỷ luật, kỷ cương thị trường. Những nỗ lực này được ghi nhận khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026.

Trong 15 năm qua, OECD luôn là đối tác tin cậy của Bộ Tài chính Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ thuế, đầu tư đến thị trường vốn và quản trị doanh nghiệp. Báo cáo đánh giá thị trường vốn Việt Nam được công bố tại hội nghị là kết quả tiêu biểu của mối quan hệ hợp tác này. Đánh giá cao tính độc lập, khách quan của báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các khuyến nghị phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định, nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và bền vững của thị trường. Trong tiến trình đó, quản trị công ty giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Khả năng thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào cơ hội đầu tư hay quy mô thị trường mà còn được quyết định bởi mức độ minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Đây là những yếu tố để dòng vốn quốc tế không chỉ tìm đến mà còn gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

Tiệm cận chuẩn mực quản trị quốc tế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng nhìn nhận chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam dù đã cải thiện nhưng chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp. Hoạt động công bố thông tin tại một bộ phận doanh nghiệp đại chúng vẫn còn hạn chế, cần tiếp tục được khắc phục.

Xuất phát từ thực tiễn này, tại Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Chính phủ xác định tăng cường quản trị công ty theo tiêu chuẩn OECD đối với các công ty đại chúng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Cụ thể hóa định hướng trên, đầu năm 2026, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) ban hành Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 2026. Bộ nguyên tắc được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Bộ nguyên tắc quản trị công ty G20/OECD năm 2023, tiếp cận Bộ thẻ điểm quản trị công ty ASEAN và áp dụng theo cơ chế “tuân thủ hoặc giải thích”.

Để quản trị công ty thực sự trở thành nền tảng phát triển bền vững của thị trường vốn, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng.

Theo đó, các doanh nghiệp được khuyến khích tăng cường vai trò của thành viên hội đồng quản trị độc lập, nâng cao năng lực của các thành viên, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, qua đó phát huy vai trò định hướng chiến lược, giám sát ban điều hành của hội đồng quản trị.

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông thông qua việc thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, tăng cường quản lý các giao dịch có xung đột lợi ích. Những giải pháp này nhằm tạo điều kiện để nhà đầu tư trong nước và quốc tế đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp, tham gia thị trường bình đẳng.

Một định hướng quan trọng khác là nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước, chú trọng tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình, từng bước tiệm cận các chuẩn mực OECD, qua đó góp phần nâng cao chuẩn mực quản trị của toàn thị trường.

Thứ trưởng cũng cho biết, các chủ đề được thảo luận tại hội nghị, từ trí tuệ nhân tạo, vai trò của sở giao dịch chứng khoán, nguồn nhân lực, công bố thông tin đến nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức xếp hạng ESG đều là những vấn đề Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các chuyên gia, cơ quan quản lý trong khu vực và quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách trong nước, từng bước áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Thứ trưởng kỳ vọng OECD tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị công ty, góp phần phát triển thị trường vốn ngày càng minh bạch, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư khu vực và quốc tế.