Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận diễn biến đột biến trong phiên 25/11 khi giá trị bán ròng trên cả ba sàn lên tới 5.676 tỷ đồng. Đây là mức bán ròng trong một phiên cao nhất kể từ ngày 10/10/2026, với phần lớn giá trị tập trung tại một cổ phiếu vốn hóa lớn.

Cụ thể, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 4.701,4 tỷ đồng, chiếm gần 83% tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên toàn thị trường. Mặc dù ghi nhận lượng vốn ngoại bán ròng đột biến, thị giá VIC chỉ giảm nhẹ 0,12%, đóng cửa tại 245.400 đồng/cổ phiếu. Phần lớn lượng bán ròng trên nằm ở giao dịch thỏa thuận với giá trị gần 4.600 tỷ đồng tại khoảng cuối phiên chiều.

Dù quy mô bán ròng toàn thị trường tăng đột biến, giao dịch lại có mức độ tập trung rất cao tại VIC. Nếu loại trừ giao dịch tại cổ phiếu này, giá trị bán ròng của khối ngoại trên cả ba sàn còn khoảng 975 tỷ đồng. Đứng thứ hai trong danh sách bán ròng là chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND với 482,95 tỷ đồng. Đây là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng chỉ số VN Diamond, do Dragon Capital (DCVFM) quản lý và niêm yết trên sàn HOSE từ năm 2020.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 25/11 - Ảnh: Dstock

Cổ phiếu MSN cũng dẫn đầu trong top bán ròng với 123,44 tỷ đồng. Tổng giá trị bán ròng tại ba mã này đạt gần 5.308 tỷ đồng, tương đương hơn 93% giá trị bán ròng trên cả ba sàn.

Cùng đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chịu áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài. Cổ phiếu HDB bị bán ròng 54,87 tỷ đồng, MSB (40,03 tỷ đồng), ACB (38,76 tỷ đồng), VPB (36,54 tỷ đồng) và VCB (35,14 tỷ đồng). Ngoài ra, VIX và MCH cũng ghi nhận giá trị bán ròng lần lượt 59,5 tỷ đồng và 42,74 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lực mua ròng tương đối khiêm tốn và phân bổ tại nhiều nhóm ngành. VNM dẫn đầu với giá trị 33,1 tỷ đồng, tiếp đến là SAB (28,74 tỷ đồng), HCM (27,93 tỷ đồng), PNJ (26,93 tỷ đồng) và IDC (25,75 tỷ đồng).

Một số cổ phiếu được khối ngoại mua ròng ghi nhận diễn biến giá tích cực, như HVN tăng 2,53%, SAB tăng 2,44% và PNJ tăng 1,59%.