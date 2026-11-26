Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê chưa thoát khỏi xu hướng giảm

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Giá thu mua tại các địa phương đồng loạt điều chỉnh từ 500 - 600 đồng/kg, xuống còn 70.500 - 71.300 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giảm xuống 71.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá cà phê giảm còn 71.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm xuống còn 70.500 đồng/kg.

Theo các thương nhân, giá cà phê giao ngay tại Việt Nam tiếp tục suy yếu, trong khi chi phí nhân công thu hái tăng cao. Điều này khiến người trồng phải cân nhắc kỹ thời điểm xuất bán nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả hai sàn giao dịch London và New York, trong đó Robusta chịu áp lực lớn hơn.

Cụ thể, trên sàn ICE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 27 USD/tấn, xuống còn 2.854 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 37 USD/tấn, xuống 2.828 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,18%, xuống còn 274,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,28%, còn 267,75 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 0,36%, xuống 261,15 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước và thế giới tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường chưa ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức thu mua 132.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu duy trì ở mức 130.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giữ mức giao dịch 128.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng ghi nhận mức 128.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng duy trì ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia đạt 6.748 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các thị trường được khảo sát. Giá tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức cao nhất với 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.