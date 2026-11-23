Giá gạo có xu hướng đi lên ở thị trường giao ngay và kỳ hạn

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), từ tháng 10/2026 đến nay, thị trường gạo thế giới và trong nước nhìn chung có xu hướng tăng giá. Động lực chính đến từ những lo ngại về nguồn cung tại một số quốc gia sản xuất, xuất khẩu lớn, trong khi nhu cầu nhập khẩu cũng có dấu hiệu cải thiện tại một số thị trường. Tuy nhiên, mức độ phục hồi của nhu cầu chưa đồng đều và chưa đủ để tạo ra một đợt tăng trưởng mạnh trên diện rộng.

Trên thị trường thế giới, giá gạo có xu hướng đi lên cả ở thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn. Chỉ số giá gạo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) trong tháng 10 tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; hợp đồng gạo thô kỳ hạn tháng 1/2027 trên CBOT cũng tăng hơn 11% so với đầu tháng 10. Đáng chú ý, triển vọng nguồn cung tại một số quốc gia xuất khẩu lớn đang có những thay đổi. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2026 - 2027 giảm 4,6% so với niên vụ trước. Tại Thái Lan, thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch, trong khi xuất khẩu 9 tháng đầu năm giảm 19,3%.

Gạo thơm và gạo chất lượng cao vẫn có lợi thế nhờ nhu cầu từ các thị trường truyền thống. Ảnh: Đức Thanh

Tại Việt Nam, giá lúa gạo cũng chịu tác động từ diễn biến quốc tế và tình hình nguồn cung trong nước. Đến cuối tháng 10, Đồng bằng sông Cửu Long mới thu hoạch khoảng 30% diện tích lúa Thu Đông, thấp hơn mức 45 - 47% cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng lúa Hè Thu còn lại không nhiều, nguồn lúa từ Campuchia đưa về Việt Nam cũng giảm. Điều này khiến nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu trong ngắn hạn chưa thực sự dồi dào. Trên thị trường xuất khẩu, giá chào bán gạo Việt Nam đã tăng khá rõ; riêng gạo thơm Đài Thơm 8 và OM18 loại 5% tấm lên mức 500 - 505 USD/tấn vào cuối tháng 10.

Tuy nhiên, giá xuất khẩu tăng chưa đồng nghĩa với sức mua trên thị trường đã tăng tương ứng. Thực tế, dù một số thị trường như Philippines và Trung Quốc đã có tín hiệu tăng mua, hoạt động giao dịch trong nước đến giữa tháng 11 vẫn khá trầm lắng, giá một số mặt hàng có xu hướng ổn định sau đợt tăng trước đó. Điều này cho thấy thị trường đã có những tín hiệu cải thiện, nhưng sức mua vẫn chưa thực sự đồng đều giữa các thị trường.

Gạo thơm và gạo chất lượng cao Việt Nam vẫn có lợi thế

Đánh giá thị trường gạo trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng giám đốc MXV cho rằng, giá gạo thế giới nhiều khả năng vẫn có những yếu tố hỗ trợ, nhưng khó có thể tăng mạnh nếu nhu cầu nhập khẩu không cải thiện rõ rệt. Một trong những yếu tố cần chú ý là hiện tượng El Niño. Nếu thời tiết khô hạn kéo dài, thiếu nước tưới tại các vùng trồng lúa trọng điểm ở châu Á có thể ảnh hưởng đến sản lượng của một số nước xuất khẩu lớn trong niên vụ 2026 - 2027. Bên cạnh đó, giá phân bón và vật tư nông nghiệp tăng cũng sẽ làm chi phí sản xuất lúa cao hơn trong các vụ tiếp theo.

Phụ thuộc nhiều vào diễn biến nguồn cung Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, thời gian tới, giá gạo sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến nguồn cung và sức mua từ các thị trường nhập khẩu. Đây cũng là hai yếu tố cần theo dõi để đánh giá mặt bằng giá hiện nay có thể duy trì trong bao lâu.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung từ Ấn Độ vẫn là yếu tố gây sức ép lên thị trường. Với lượng gạo dự trữ lớn và khả năng xuất khẩu mạnh, Ấn Độ có thể tiếp tục đưa ra thị trường nguồn cung với mức giá cạnh tranh, tạo áp lực đối với các nước xuất khẩu khác.

Trong nước, giá gạo có thể tiếp tục phân cấp giữa các chủng loại. Gạo thơm và gạo chất lượng cao vẫn có lợi thế nhờ nhu cầu từ các thị trường truyền thống. Trong khi đó, gạo trắng phổ thông sẽ chịu cạnh tranh nhiều hơn từ nguồn cung giá rẻ của Ấn Độ. Một yếu tố khác cần theo dõi là chính sách nhập khẩu của Philippines. Hiện một số tổ chức nông dân nước này đã đề xuất áp thuế tự vệ 55% đối với gạo nhập khẩu. Nếu đề xuất này được thông qua, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang một trong những thị trường lớn nhất sẽ chịu tác động nhất định.

Ông Quỳnh nhận định, về dài hạn, tình hình thời tiết cũng là vấn đề đáng quan tâm đối với sản xuất lúa gạo trong nước. Nếu El Niño gây hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn cung lúa trong vụ Đông Xuân 2026 - 2027 có thể bị ảnh hưởng. Khi đó, giá lúa nguyên liệu trong nước cũng sẽ chịu tác động. Có thể nói rằng, diễn biến giá gạo Việt Nam thời gian tới sẽ phụ thuộc vào cả nhu cầu xuất khẩu, khả năng cạnh tranh với các nguồn cung khác và tình hình sản xuất trong nước.