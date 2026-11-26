Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026) là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào sâu sắc, lòng biết ơn chân thành đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ ngành Chứng khoán, thành viên thị trường. Đây cũng là thời điểm để xác định rõ hơn trách nhiệm trước tương lai: tiếp tục đổi mới tư duy, nâng tầm thể chế, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động, đưa thị trường chứng khoán thực sự trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại Lễ ra mắt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ngày 25/8/1997). Ảnh tư liệu

Bản lĩnh từ thuở đầu khai mở

30 năm trước, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế, việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược. Đó không chỉ là sự ra đời của một cơ quan quản lý chuyên ngành mới, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng về thể chế và tổ chức để hình thành một thị trường vốn hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển từng giai đoạn của nền kinh tế.

Bà Vũ Thị Chân Phương

Ngày 28/11/1996, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/CP chính thức thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng cho quá trình xây dựng, quản lý và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong điều kiện mọi nguồn lực còn hạn chế, khái niệm về chứng khoán còn quá mới mẻ, cơ quan quản lý vừa phải xây dựng thể chế, đào tạo đội ngũ, chuẩn bị cơ sở vật chất và công nghệ, vừa phải từng bước hình thành những nguyên tắc vận hành của một thị trường đòi hỏi tính công khai, minh bạch, kỷ luật và niềm tin.

Những người đi trước đã bắt đầu hành trình ấy bằng tinh thần dấn thân, ý chí học hỏi và quyết tâm kiến tạo. Từ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, xây dựng các quy định ban đầu, thiết lập cơ chế cấp phép, giám sát đến chuẩn bị điều kiện cho các tổ chức trung gian hoạt động, từng viên gạch của thị trường được đặt xuống trong sự thận trọng nhưng đầy khát vọng. Mỗi quyết định, mỗi quy trình, mỗi bước hoàn thiện về tổ chức đều góp phần tạo nên nền móng cho một lĩnh vực hoàn toàn mới của nền kinh tế.

Ngày 20/7/2000, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSTC) khai trương và một tuần sau đó, ngày 28/7/2000, sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động - đánh dấu sự vận hành của thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Những phiên giao dịch trong giai đoạn đầu với số lượng hàng hóa còn hạn chế, quy mô giao dịch khiêm tốn và cộng đồng nhà đầu tư chưa đông đảo, song đã mở ra một không gian phát triển mới. Việc đưa hai doanh nghiệp đầu tiên là Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) và Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (SAM) niêm yết trên sàn chứng khoán trở thành dấu mốc lịch sử, khởi đầu cho hành trình đưa hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán đến gần hơn với doanh nghiệp và công chúng đầu tư.

Nhìn lại thời điểm ấy, điều đáng trân trọng không chỉ là những con số ban đầu, mà là sự dũng cảm lựa chọn con đường phát triển dài hạn. Một thị trường chứng khoán không thể hình thành chỉ bằng việc thiết lập hệ thống giao dịch; thị trường chỉ thực sự tồn tại và phát triển khi có khuôn khổ pháp lý phù hợp, có doanh nghiệp sẵn sàng công khai thông tin, có tổ chức trung gian đủ năng lực, có nhà đầu tư tin tưởng và có cơ quan quản lý đủ bản lĩnh để duy trì kỷ cương.

30 năm trước, chúng ta bắt đầu bằng khát vọng xây dựng một thị trường chứng khoán cho nền kinh tế đang đổi mới. Hôm nay, nhìn lại những bước đi đầu tiên, chúng ta càng thấm thía giá trị của nền móng được tạo dựng bằng tầm nhìn, sự kiên trì và trách nhiệm của nhiều thế hệ.

Chính vì vậy, những năm đầu tiên là giai đoạn ngành Chứng khoán vừa làm, vừa học hỏi, vừa hoàn thiện. Từ việc khai trương Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vào năm 2005, đưa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) chính thức đi vào hoạt động năm 2006 - cũng là năm Luật Chứng khoán đầu tiên được ban hành, đến việc từng bước chuẩn hóa hoạt động lưu ký, thanh toán, bù trừ, công bố thông tin và giám sát giao dịch, mỗi bước tiến đều góp phần đưa thị trường từ quy mô sơ khai đến một cấu trúc ngày càng hoàn chỉnh.

Trên hành trình đó, ngành Chứng khoán đã trải qua không ít thách thức. Những biến động của kinh tế thế giới, các chu kỳ tăng giảm mạnh của thị trường, tác động của khủng hoảng tài chính, đại dịch Covid-19… đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư. Có những thời điểm niềm tin thị trường bị thử thách; có những bài học đòi hỏi chúng ta phải nhìn thẳng vào hạn chế, đổi mới phương thức quản lý và kiên quyết củng cố kỷ luật, kỷ cương thị trường.

Nhưng cũng chính qua thử thách, bản lĩnh của ngành Chứng khoán được tôi luyện. Chúng ta hiểu sâu sắc hơn rằng, phát triển thị trường không chỉ là mở rộng quy mô, gia tăng thanh khoản hay gia tăng số lượng nhà đầu tư, mà cùng với đó là phải bảo đảm tính minh bạch, công bằng, an toàn và khả năng chống chịu trước biến động. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa bền vững khi đi cùng chất lượng; niềm tin chỉ có thể được duy trì khi các quy tắc được thực thi nghiêm túc và mọi chủ thể đều có quyền lợi, nghĩa vụ trước quy định pháp luật.

Từ thị trường sơ khai đến cấu phần quan trọng của nền kinh tế

Nếu giai đoạn khai mở đặt nền móng cho thị trường, thì ba thập kỷ tiếp theo là hành trình mở rộng quy mô, hoàn thiện cấu trúc và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Thành quả của ngành Chứng khoán không chỉ được phản ánh qua các chỉ số thị trường, mà còn thể hiện trong sự thay đổi về phương thức huy động vốn của doanh nghiệp, lựa chọn đầu tư của người dân, năng lực quản trị của các tổ chức tham gia và vị thế của Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.

Từ hai doanh nghiệp niêm yết ban đầu, đến nay, thị trường đã có trên 1.500 doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, cùng nhiều mảng thị trường và sản phẩm đầu tư. Thị trường cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh, thị trường các-bon… từng bước hình thành, vận hành trong một cấu trúc ngày càng đồng bộ.

Các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, thanh toán và các định chế liên quan không ngừng nâng cao năng lực, mở rộng dịch vụ, chuẩn hóa hoạt động theo yêu cầu của thị trường hiện đại.

Sự phát triển ấy được minh chứng bằng những bước tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô. Đến cuối tháng 6/2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE, HNX và UPCoM đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP ước tính năm 2025; giá trị giao dịch bình quân đạt gần 29.300 tỷ đồng mỗi phiên; số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước vượt 13 triệu, cho thấy thị trường ngày càng trở thành một kênh đầu tư được đông đảo người dân quan tâm.

Thị trường chứng khoán phát triển an toàn, hiệu quả không chỉ mang lại cơ hội cho nhà đầu tư, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực của toàn nền kinh tế. Thông qua thị trường, nhà đầu tư được cung cấp tín hiệu về triển vọng doanh nghiệp, giúp thị trường nhận diện những mô hình kinh doanh có hiệu quả, đồng thời tạo áp lực để các doanh nghiệp nâng cao quản trị, công bố thông tin và sử dụng vốn có trách nhiệm hơn.

Điều quan trọng hơn cả là thị trường chứng khoán đang từng bước khẳng định vai trò trong việc kết nối nguồn vốn với nhu cầu phát triển. Thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể đa dạng hóa nguồn vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, tăng nguồn lực để mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tái cấu trúc hoạt động. Thông qua thị trường trái phiếu chính phủ, Chính phủ có thêm công cụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước. Thông qua các quỹ đầu tư, nguồn vốn phân tán trong xã hội có thể được tập hợp, quản lý chuyên nghiệp và phân bổ vào những cơ hội đầu tư phù hợp với mục tiêu dài hạn.

Cùng với sự phát triển về quy mô, khuôn khổ pháp lý của thị trường liên tục được hoàn thiện. Luật Chứng khoán sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung, cùng các văn bản hướng dẫn, đã tạo cơ sở cho việc quản lý hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh chứng khoán, công bố thông tin, quản trị công ty, giám sát, xử lý vi phạm. Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 xác định rõ mục tiêu phát triển thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững và hội nhập; nâng cao chất lượng, tăng cường khả năng chống chịu rủi ro và đưa thị trường trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực thi pháp luật ngày càng được chú trọng. Quan điểm nhất quán của cơ quan quản lý là tạo điều kiện cho thị trường phát triển, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi xâm phạm tính công bằng, minh bạch và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa là việc đưa hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) vào vận hành, tạo nền tảng nâng cao năng lực xử lý giao dịch, tăng cường khả năng giám sát và hỗ trợ phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong tương lai. Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng lớn, số lượng nhà đầu tư không ngừng tăng và yêu cầu kết nối quốc tế ngày càng cao, hạ tầng công nghệ không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành một bộ phận thiết yếu của năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thị trường vốn.

Hội nhập quốc tế cũng ghi nhận những bước tiến rất có ý nghĩa. Ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách trong thời gian dài, từ hoàn thiện cơ chế giao dịch, cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đến nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE GEIS.

Những thành quả đó có được là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tài chính; sự phối hợp trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; sự đồng hành của các Sở Giao dịch Chứng khoán, VSDC, các tổ chức trung gian, doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư và cộng đồng báo chí. Đặc biệt, đó là công sức, trí tuệ, tâm huyết và cả những hy sinh thầm lặng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Chứng khoán - những người đã góp phần xây dựng nền tảng thể chế, giữ vững kỷ cương và bền bỉ vun đắp niềm tin thị trường.

Mỗi thành quả hôm nay đều có dấu ấn của những người đi trước. Mỗi bước tiến của thị trường đều được nâng đỡ bởi nền móng mà nhiều thế hệ đã dày công tạo dựng. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng tôi trân trọng những đóng góp ấy và ý thức rằng, trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp nối xứng đáng, không ngừng đổi mới, hoàn thiện những gì còn hạn chế và mở ra những không gian phát triển mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kiến tạo tương lai hiện đại, minh bạch và bền vững

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả những nguồn lực rất lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khát vọng tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới đòi hỏi hệ thống tài chính phải phát triển đồng bộ hơn, trong đó thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò huy động vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực của khu vực doanh nghiệp.

Đây là cơ hội lớn, cũng là trách nhiệm lịch sử của ngành Chứng khoán. Chúng ta không thể chỉ hài lòng với sự gia tăng về điểm số, vốn hóa hay số lượng tài khoản... Mục tiêu cao hơn là xây dựng một thị trường có khả năng huy động vốn mới cho nền kinh tế, phân bổ vốn đến những lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia.

Trước hết, hoàn thiện thể chế tiếp tục là nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng. Hệ thống pháp luật về chứng khoán cần liên tục được rà soát, cập nhật đồng bộ với thực tiễn phát triển, bảo đảm tính minh bạch, khả thi, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế. Hoàn thiện thể chế không chỉ là bổ sung quy định, mà còn là nâng cao chất lượng thực thi và mang tính kiến tạo cho phát triển.

Thị trường chứng khoán đã vươn lên trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường tài chính quốc gia, một kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế đất nước. Ảnh: Đức Thanh

Thứ hai, phát triển đồng bộ nguồn cung và cầu đầu tư, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường. Chúng ta cần thúc đẩy doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện IPO gắn với niêm yết, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo chủ trương và quy định của pháp luật. Điều quan trọng không chỉ là có thêm doanh nghiệp tham gia, mà còn phải hình thành những doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt, minh bạch thông tin, sử dụng vốn hiệu quả và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, người lao động và nền kinh tế.

Cùng với đó, thị trường trái phiếu cần được phát triển theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, nâng cao chất lượng công bố thông tin, xếp hạng tín nhiệm và quản trị rủi ro. Thị trường phái sinh cần tiếp tục được hoàn thiện để hỗ trợ phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành của thị trường cơ sở. Các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh và tài chính bền vững, các-bon, tài sản mã hóa… cần được nghiên cứu, triển khai trên cơ sở khuôn khổ pháp lý phù hợp, năng lực quản lý rủi ro và nhu cầu thực tế của thị trường.

Về phía cầu đầu tư, phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng, chuyên nghiệp và dài hạn là yêu cầu cấp thiết. Sự tham gia đông đảo của nhà đầu tư cá nhân là một lợi thế, nhưng để thị trường vận hành ổn định hơn, cần gia tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các định chế đầu tư dài hạn. Những tổ chức này có thể góp phần nâng cao chất lượng dòng vốn, giảm sự phụ thuộc vào tâm lý giao dịch ngắn hạn và tạo nền tảng cho hoạt động phân bổ tài sản chuyên nghiệp.

Cùng với phát triển nhà đầu tư tổ chức, công tác đào tạo, phổ biến kiến thức và thông tin, tuyên truyền cho công chúng cần được đẩy mạnh. Nhà đầu tư phải được trang bị kiến thức để hiểu rõ mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, biết đánh giá thông tin, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu đầu tư.

Thứ ba, tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành. Công nghệ phải trở thành nền tảng nâng cao năng lực quản lý, giám sát, vận hành và cung cấp dịch vụ. Việc ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ phân tích hiện đại cần được triển khai phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và khả năng kết nối giữa các hệ thống.

FTSE Russell chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Thứ tư, tận dụng hiệu quả cơ hội nâng hạng để hội nhập sâu rộng hơn với thị trường tài chính quốc tế. Việc được FTSE Russell nâng hạng là dấu mốc đáng tự hào, nhưng đồng thời đặt ra những chuẩn mực cao hơn trên nhiều phương diện. Ngành Chứng khoán sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, thành viên thị trường và nhà đầu tư quốc tế để triển khai lộ trình nâng hạng một cách thực chất, hướng tới những chuẩn mực phát triển cao hơn trong tương lai.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Chứng khoán có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và tư duy đổi mới. Thị trường càng phát triển, yêu cầu đối với cơ quan quản lý càng lớn. Cán bộ quản lý không chỉ cần am hiểu pháp luật và nghiệp vụ, mà còn phải có khả năng phân tích dữ liệu, nhận diện xu hướng, dự báo rủi ro và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường tài chính toàn cầu.

Tri ân quá khứ, tiếp nối khát vọng, vững bước tương lai

Nhìn lại 30 năm, điều khiến chúng ta tự hào không chỉ là một thị trường đã lớn mạnh về quy mô, đa dạng về sản phẩm và từng bước hội nhập với quốc tế, mà còn là hành trình xây dựng một thiết chế thị trường mới trong nền kinh tế Việt Nam. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, các thế hệ cán bộ ngành Chứng khoán đã cùng nhau vun đắp nền tảng pháp lý, tổ chức bộ máy, phát triển hạ tầng, giữ gìn kỷ cương và bảo vệ niềm tin của nhà đầu tư. Mỗi thế hệ đảm nhận một phần việc của lịch sử, để hôm nay chúng ta có thể tiếp tục đi xa hơn trên nền móng đã được tạo dựng.

Vững nền tảng để đi xa hơn; đổi mới để phát triển mạnh hơn; hội nhập để nâng tầm vị thế; giữ trọn niềm tin để đồng hành cùng khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng - đó là tinh thần của hành trình 30 năm, cũng là lời cam kết của ngành Chứng khoán Việt Nam trên chặng đường phía trước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Chứng khoán Việt Nam, thay mặt lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho ngành Chứng khoán trưởng thành và phát triển. Tôi trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo ngành Chứng khoán, các cán bộ đã và đang công tác trong toàn ngành, những người đã dành tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm để đặt nền móng, vượt qua khó khăn, đổi mới và đưa thị trường tiến lên từng bước vững chắc.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các ban, bộ, ngành, địa phương, các thành viên thị trường, doanh nghiệp niêm yết, cộng đồng nhà đầu tư, các hiệp hội nghề nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí và các đối tác trong nước, quốc tế đã đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thành quả 30 năm qua là kết tinh của sự lãnh đạo đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao, tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác và nỗ lực không ngừng của cả hệ sinh thái thị trường.

Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều nhiệm vụ lớn. Yêu cầu tăng trưởng cao, quá trình chuyển đổi số, sự thay đổi của dòng vốn quốc tế và những chuẩn mực mới về minh bạch, quản trị, phát triển bền vững sẽ tiếp tục đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao. Nhưng với nền tảng đã được tạo dựng, với sự quan tâm lãnh đạo các cấp và sự đồng lòng của toàn ngành, chúng ta có cơ sở để tin tưởng vào một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn.

Với niềm tin vào tương lai đất nước, với lòng biết ơn các thế hệ đi trước và ý thức sâu sắc về sứ mệnh, ngành Chứng khoán cùng hướng tới xây dựng một thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đại, công bằng, minh bạch, hiệu quả và hội nhập; một thị trường không chỉ phản ánh sức sống của nền kinh tế, mà còn góp phần khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng khát vọng và tạo dựng những giá trị bền vững cho các thế hệ mai sau.