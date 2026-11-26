Cải cách cần cam kết và thể chế vững mạnh

Sau hai ngày làm việc tích cực (25-26/11), nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị Mạng lưới Doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026 do Bộ Tài chính và OECD phối hợp tổ chức tại Hà Nội đã hoàn thành chương trình đề ra.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những vấn đề trọng tâm trong quản trị doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: Chia sẻ về định hướng và mục tiêu tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam;

Hoàn thiện chính sách sở hữu nhà nước và cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu; Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và vai trò, trách nhiệm của hội đồng quản trị;

Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; Nâng cao hiệu quả giám sát, đánh giá hoạt động; quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới trong doanh nghiệp nhà nước.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Mạng lưới Doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Qua các phiên thảo luận, hội nghị đã đề cập và trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong phát triển doanh nghiệp nhà nước tại các quốc gia, từ định hướng cải cách, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, vai trò và trách nhiệm của cơ quan chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, quản lý rủi ro đến phát triển nguồn nhân lực.

Những kinh nghiệm và chia sẻ thực tiễn từ các quốc gia, tổ chức và chuyên gia đã cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với việc đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là nâng cao hiệu quả thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình, bảo đảm tính minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước đối với các nước trong khu vực cũng như tại Việt Nam hiện nay.

Theo bà Cigdem Akin - Giám đốc Đơn vị Quản lý và Quản trị khu vực công, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cải cách doanh nghiệp nhà nước đòi hỏi nhiều hơn việc sửa đổi pháp luật hay thay đổi cơ cấu tổ chức. Quá trình này cần có cam kết chính trị bền bỉ, các thể chế vững mạnh, đội ngũ lãnh đạo có năng lực và văn hóa trách nhiệm giải trình. Đồng thời, cần thừa nhận rằng các chương trình cải cách phải được điều chỉnh phù hợp với điều kiện của từng quốc gia, bởi không có một mô hình thể chế duy nhất nào có thể phát huy hiệu quả như nhau ở tất cả các nước.

“ADB tiếp tục cam kết đồng hành và hỗ trợ nỗ lực chung này thông qua các hoạt động tài trợ vốn, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác chia sẻ tri thức” - bà Cigdem Akin nhấn mạnh.

Đại diện OECD khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành với các quốc gia trong khu vực, phát huy những kết quả đã đạt được, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách giải quyết những thách thức trong quá trình cải cách quản trị doanh nghiệp Nhà nước thông qua chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tư vấn chính sách.

Năm định hướng nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp Nhà nước

Từ những trao đổi và kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính) Vũ Hồng Phương khái quát 5 thông điệp có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với tất cả các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính) Vũ Hồng Phương phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách sở hữu nhà nước, xác định rõ mục tiêu, vai trò và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách chủ sở hữu; đồng thời phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng thực hiện quyền chủ sở hữu.

Thứ hai, cần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị và đội ngũ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh gắn với trách nhiệm giải trình và hiệu quả hoạt động.

Thứ ba, tăng cường công khai, minh bạch thông tin và giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động; xây dựng cơ chế theo dõi phù hợp nhằm bảo đảm việc sử dụng hiệu quả vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ tư, chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đổi mới phương thức quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, qua đó nâng cao khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Thứ năm, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác quốc tế; nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc và thông lệ quản trị tốt của OECD phù hợp với điều kiện thể chế, đặc điểm kinh tế và định hướng phát triển của từng quốc gia.

Theo ông Vũ Hồng Phương, các vấn đề được thảo luận tại Hội nghị cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với việc chuyển đổi tư duy trong quản trị doanh nghiệp nhà nước và cho thấy việc cải cách doanh nghiệp nhà nước không phải là quá trình thực hiện riêng lẻ tại từng quốc gia, mà là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự hoàn thiện đồng bộ về thể chế, cơ chế quản trị, năng lực tổ chức thực hiện và chất lượng nguồn nhân lực.

Ông nhấn mạnh: “Đối với Việt Nam, những kết quả và kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội nghị sẽ là nguồn tham khảo quan trọng để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của đất nước. Trong đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị của OECD tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước; nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động, công khai, minh bạch thông tin và năng lực giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với OECD trong thời gian tới, thông qua việc trao đổi kinh nghiệm, tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp thành viên Mạng lưới, đặc biệt thông qua các chương trình trao đổi chuyên gia, hội thảo chuyên đề và nghiên cứu chính sách về những vấn đề mà các bên cùng quan tâm.