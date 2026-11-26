Năm nhóm giải pháp phát triển thị trường chứng khoán

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Việt Nga cho biết, ngay tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán Việt Nam diễn ra ngày mai (27/11), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ chính thức ra mắt Hệ thống giám sát tổng thể thị trường chứng khoán và Kho dữ liệu tập trung. Đây là bước tiến trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giám sát thị trường.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động quản lý, giám sát là một trong năm nhóm giải pháp UBCKNN tập trung triển khai nhằm phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Bên cạnh giải pháp về công nghệ, về hoàn thiện thể chế và khung khổ pháp luật, ngày 13/11/2026, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Theo bà Nga, những thay đổi về cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút dòng vốn trong và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế. Hiện UBCKNN đang tích cực hoàn thiện dự thảo các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, để kịp thời ban hành trong thời gian tới.

Đối với nhóm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tăng độ mở của thị trường, UBCKNN tập trung xử lý các vấn đề theo đề xuất của các tổ chức xếp hạng quốc tế, phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong đó, cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến được triển khai vào đầu năm 2027. Cơ quan quản lý cũng sẽ rà soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo hướng mở rộng khả năng tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt đối với các ngành nghề không thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, UBCKNN sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa hàng hóa, thúc đẩy hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch; thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh và quản trị công ty tốt tham gia niêm yết.

Việc cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư thông qua triển khai Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ theo Quyết định số 3168/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tập trung thu hút nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, đồng thời tăng cường đào tạo, phổ biến kiến thức chứng khoán cho cộng đồng nhà đầu tư.

Hướng tới trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu

Bà Lê Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBCKNN chia sẻ những định hướng và giải pháp trọng tâm phát triển thị trường chứng khoán

Nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển ngành chứng khoán Việt Nam (1996 - 2026), bà Nga đánh giá, từ những bước đi ban đầu, thị trường đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư và hạ tầng giao dịch, ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là cột mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện của ngành chứng khoán. Bước sang giai đoạn phát triển mới, bên cạnh cơ hội nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, thị trường cũng đứng trước những yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, kỷ luật thị trường, năng lực quản trị công ty, chất lượng hàng hóa và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, cơ quan quản lý tập trung vào bốn định hướng lớn trong phát triển thị trường chứng khoán. Trước hết, phát triển thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững và hội nhập, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế. Tăng trưởng quy mô gắn với nâng cao chất lượng, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân có tiềm năng tăng trưởng và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó là thúc đẩy hoạt động chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch; phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính, đáp ứng nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn, phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng nhóm nhà đầu tư; thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư dài hạn, đặc biệt từ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với những nỗ lực hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng và mở rộng sản phẩm của cơ quan quản lý, các thành viên thị trường đang nâng cao năng lực về vốn, công nghệ và con người để đón đầu cơ hội phát triển. Từ góc độ thành viên thị trường, ông Nhâm Hà Hải, Tổng giám đốc VPBankS nhận định mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và khả năng thu hút dòng vốn quốc tế sau nâng hạng sẽ mở ra nhiều cơ hội khi bước sang năm 2027. Tuy vậy, đi cùng cơ hội còn là những thách thức từ biến động kinh tế thế giới, áp lực lạm phát, lãi suất và sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các doanh nghiệp. Với chủ đề “Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội”, hội thảo đượcc kỳ vọng sẽ mang đến những chia sẻ và góc nhìn đa chiều từ cơ quan quản lý, đối tác quốc tế về định hướng, lộ trình phát triển thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn tới.