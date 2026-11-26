|
GSPC -18.31
26/11 | -18.31
(7,182.78 -18.31 (-0.25%))
|
DJI +164.25
26/11 | +164.25
(50,182.95 +164.25 (+0.33%))
|
IXIC -147.73
26/11 | -147.73
(23,585.80 -147.73 (-0.62%))
|
NYA +141.40
26/11 | +141.40
(23,496.08 +141.40 (+0.61%))
|
XAX +75.70
26/11 | +75.70
(7,400.33 +75.70 (+1.03%))
|
BUK100P -3.77
26/11 | -3.77
(1,032.38 -3.77 (-0.36%))
|
RUT +19.12
26/11 | +19.12
(2,704.06 +19.12 (+0.71%))
|
VIX -1.00
26/11 | -1.00
(27.29 -1.00 (-3.54%))
|
FTSE +165.32
26/11 | +165.32
(10,592.26 +165.32 (+1.59%))
|
GDAXI +463.22
26/11 | +463.22
(25,165.35 +463.22 (+1.88%))
|
FCHI +141.08
26/11 | +141.08
(8,121.65 +141.08 (+1.77%))
|
STOXX50E +114.18
26/11 | +114.18
(6,008.64 +114.18 (+1.94%))
|
N100 +32.23
26/11 | +32.23
(1,820.69 +32.23 (+1.80%))
|
BFX +80.70
26/11 | +80.70
(5,918.41 +80.70 (+1.38%))
|
MOEX.ME -0.11
26/11 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +260.87
26/11 | +260.87
(22,226.88 +260.87 (+1.19%))
|
STI +31.81
26/11 | +31.81
(4,962.64 +31.81 (+0.65%))
|
AXJO +71.40
26/11 | +71.40
(8,763.80 +71.40 (+0.82%))
|
AORD +71.80
26/11 | +71.80
(8,866.10 +71.80 (+0.82%))
|
BSESN +390.31
26/11 | +390.31
(84,328.59 +390.31 (+0.46%))
|
JKSE +44.56
26/11 | +44.56
(5,242.17 +44.56 (+0.86%))
|
KLSE +8.69
26/11 | +8.69
(1,570.98 +8.69 (+0.56%))
|
NZ50 -61.33
26/11 | -61.33
(13,986.60 -61.33 (-0.44%))
|
KS11 +13.70
26/11 | +13.70
(4,711.21 +13.70 (+0.29%))
|
TWII +956.38
26/11 | +956.38
(39,151.81 +956.38 (+2.50%))
|
GSPTSE +217.69
26/11 | +217.69
(34,179.99 +217.69 (+0.64%))
|
BVSP +2,594.80
26/11 | +2,594.80
(166,684.61 +2,594.80 (+1.58%))
|
MXX +2,070.84
26/11 | +2,070.84
(71,372.25 +2,070.84 (+2.99%))
|
MERV 0.00
26/11 | 0.00
(2,848,945.25 0.00 (0.00%))
|
TA125.TA +55.13
26/11 | +55.13
(3,757.28 +55.13 (+1.49%))
|
CASE30 -369.40
26/11 | -369.40
(50,169.30 -369.40 (-0.73%))
|
JN0U.JO +120.09
26/11 | +120.09
(6,007.01 +120.09 (+2.04%))
|
FPACEPE-USD-TR.FGI 0.00
26/11 | 0.00
(9,918.29 0.00 (0.00%))
|
DX-Y.NYB +0.10
26/11 | +0.10
(103.76 +0.10 (+0.09%))
|
FPACEBOUS-USD-TR.FGI 0.00
26/11 | 0.00
(10,606.85 0.00 (0.00%))
|
125904-USD-STRD -2,646.47
26/11 | -2,646.47
(2,614.86 -2,646.47 (-50.30%))
|
XDB +0.01
26/11 | +0.01
(131.14 +0.01 (+0.01%))
|
XDE +0.11
26/11 | +0.11
(109.75 +0.11 (+0.10%))
|
FPCPEXVE-USD-TR.FGI 0.00
26/11 | 0.00
(10,086.35 0.00 (0.00%))
|
000001.SS +0.41
26/11 | +0.41
(3,476.88 +0.41 (+0.01%))
|
N225 +487.54
26/11 | +487.54
(57,499.16 +487.54 (+0.86%))
|
XDN +0.04
26/11 | +0.04
(62.83 +0.04 (+0.06%))
|
XDA -0.14
26/11 | -0.14
(66.26 -0.14 (-0.22%))
|
FPCPEXVA-USD-TR.FGI 0.00
26/11 | 0.00
(6,431.02 0.00 (0.00%))