Tăng cường minh bạch, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Ngày 26/11/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững cho công ty đại chúng”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường chứng khoán Việt Nam” do JICA tài trợ, đồng thời là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026).

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, UBCKNN cho biết, trong những năm gần đây, các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng được tích hợp sâu rộng vào quá trình phân tích và ra quyết định đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu.

Công bố thông tin phát triển bền vững đang chuyển dịch từ hình thức tự nguyện sang áp dụng các chuẩn mực thống nhất, với yêu cầu ngày càng cao về tính nhất quán, khả năng so sánh và độ tin cậy của thông tin. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng báo cáo mà còn phải tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh, quản trị công ty và quản lý rủi ro, hướng tới tạo lập giá trị dài hạn.

Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tấn Minh

Tại Việt Nam, cùng với cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, UBCKNN đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán, trong đó chú trọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng quản trị công ty và công bố thông tin của doanh nghiệp.

Ngày 3/2/2026, UBCKNN đã ban hành Bộ Nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam năm 2026. Tiếp đó, ngày 30/9/2026, UBCKNN ban hành Sổ tay hướng dẫn công bố thông tin theo Bộ Nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước tiếp cận và thực hành các thông lệ quản trị tiên tiến.

Các nội dung về trách nhiệm của hội đồng quản trị đối với phát triển bền vững, quản lý rủi ro phi tài chính và tạo lập giá trị dài hạn cho doanh nghiệp ngày càng được chú trọng, phù hợp với xu hướng quản trị công ty trên thế giới.

Theo ông Vũ Chí Dũng, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp kể từ ngày 21/9/2026 mở ra nhiều cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh đó, nâng cao chất lượng công bố thông tin ESG có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thu hút nguồn vốn dài hạn.

UBCKNN định hướng tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về công bố thông tin phát triển bền vững theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam.

Cơ quan quản lý kỳ vọng các công ty đại chúng không chỉ tiếp cận công bố thông tin ESG dưới góc độ đáp ứng yêu cầu tuân thủ, mà còn coi đây là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp, qua đó đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.

Cũng tại hội thảo, đại diện JICA tại Việt Nam cho biết, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến những nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến nâng cao chất lượng quản trị công ty.

Trong thời gian qua, JICA đã triển khai các hoạt động hỗ trợ Việt Nam trên cả phương diện kỹ thuật và tài chính. Thông qua hợp tác kỹ thuật với UBCKNN, JICA hỗ trợ hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cho các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình tài chính đầu tư khu vực tư nhân (PSIF), JICA cung cấp nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy hoạt động phát triển bền vững và thực hành ESG.

Việc đồng hành với Việt Nam từ quá trình xây dựng khuôn khổ thể chế đến triển khai thực tiễn tại khu vực doanh nghiệp được JICA kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng thị trường vốn phát triển bền vững hơn.

Từng bước tiếp cận chuẩn mực công bố thông tin quốc tế

Chia sẻ về xu hướng toàn cầu và kinh nghiệm quốc tế trong công bố thông tin ESG, bà Nakagawa Yoko, chuyên gia JICA, Viện Nghiên cứu Daiwa (Nhật Bản) cho biết, sự tồn tại của nhiều bộ tiêu chuẩn và khuôn khổ báo cáo phát triển bền vững khác nhau trước đây đã gây không ít khó khăn cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Việc thiếu chuẩn mực thống nhất làm gia tăng gánh nặng báo cáo, hạn chế khả năng so sánh thông tin giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công bố thông tin trên cơ sở tự nguyện cũng tiềm ẩn nguy cơ doanh nghiệp lựa chọn những thông tin có lợi để công bố, ảnh hưởng đến độ tin cậy của báo cáo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mai Tấn

Sự ra đời của Hội đồng Chuẩn mực bền vững quốc tế (ISSB) và việc công bố hai chuẩn mực IFRS S1, IFRS S2 vào tháng 6/2023 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa công bố thông tin phát triển bền vững trên toàn cầu.

Các chuẩn mực này tập trung vào bốn nhóm nội dung gồm quản trị, chiến lược, quản lý rủi ro, chỉ số và mục tiêu, hướng tới cung cấp thông tin về những rủi ro và cơ hội liên quan đến phát triển bền vững có khả năng ảnh hưởng đến triển vọng của doanh nghiệp.

Xu hướng áp dụng chuẩn mực ISSB đang ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm thị trường và năng lực của doanh nghiệp, mỗi quốc gia có thể xây dựng lộ trình triển khai khác nhau.

Tại khu vực ASEAN, Singapore, Malaysia, Philippines và Thái Lan đang từng bước triển khai các yêu cầu công bố thông tin phát triển bền vững theo quy mô doanh nghiệp, phân khúc thị trường hoặc ưu tiên các nội dung liên quan đến khí hậu.

Tại Nhật Bản, bộ chuẩn mực công bố thông tin phát triển bền vững được xây dựng trên cơ sở tương thích với chuẩn mực ISSB, đồng thời phù hợp với thực tiễn trong nước. Lộ trình áp dụng bắt buộc được triển khai trước hết đối với các doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn trên thị trường Prime của Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, sau đó từng bước mở rộng phạm vi áp dụng.

Cách tiếp cận này tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị nguồn lực, hoàn thiện hệ thống thu thập dữ liệu và nâng cao năng lực báo cáo.

Theo bà Nakagawa Yoko, việc áp dụng chuẩn mực thống nhất không chỉ giúp doanh nghiệp xác định rõ những nội dung cần công bố mà còn hỗ trợ nhận diện các rủi ro, cơ hội kinh doanh và cải thiện quá trình ra quyết định. Đối với nhà đầu tư, thông tin được chuẩn hóa giúp nâng cao khả năng so sánh, đánh giá và tăng cường hiệu quả đối thoại với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra nhiều thách thức. Dữ liệu ESG thường nằm phân tán tại nhiều bộ phận, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp, từ cấp lãnh đạo đến các đơn vị trực tiếp thực hiện.

Bên cạnh đó, việc phân tích các kịch bản biến đổi khí hậu, đánh giá tác động tài chính, thu thập dữ liệu phát thải trong chuỗi giá trị và bảo đảm độ tin cậy của thông tin cũng đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nguồn lực và xây dựng quy trình phù hợp.

Từ kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia JICA khuyến nghị doanh nghiệp nên triển khai theo từng bước, ưu tiên những vấn đề có tính trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh, sau đó mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng dữ liệu, thay vì cố gắng đáp ứng toàn bộ yêu cầu ngay từ giai đoạn đầu.

Thông qua hội thảo, cơ quan quản lý, các chuyên gia và thành viên thị trường có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và năng lực thực hành ESG, hướng tới xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững./.