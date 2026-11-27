Ngành bảo hiểm vẫn còn nhiều việc phải làm để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng

Kinh tế tăng trưởng tích cực, thị trường còn nhiều dư địa

Số liệu đưa ra từ hội nghị cho biết, năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02%, trong khi doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 148,8 nghìn tỷ đồng, chỉ tăng 0,5% so với năm trước. Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm trên GDP bình quân giai đoạn 2020–2025 ở mức khoảng 2%, thấp hơn đáng kể so với mức trên 5% tại Thái Lan và Malaysia.

Những con số này cho thấy thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của nền kinh tế và nhu cầu bảo vệ tài chính của người dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, nhận định, kinh tế Việt Nam đang tiến lên nhanh hơn nhiều so với thị trường bảo hiểm nhân thọ. Đó là một tín hiệu rõ ràng rằng đã đến lúc chúng ta phải hành động khác đi.

Theo ông, cơ hội phát triển của ngành không chỉ nằm ở việc gia tăng thị phần giữa các doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là cùng mở rộng quy mô toàn thị trường, đưa các giải pháp bảo hiểm đến với những cá nhân và gia đình hiện chưa được bảo vệ đầy đủ.

Thực tế, nhu cầu này còn rất lớn. Gần 40% chi phí y tế hiện do các hộ gia đình tự chi trả. Trong khi đó, Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên và dự kiến bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034. Phần lớn người cao tuổi vẫn chưa có lương hưu hoặc nguồn thu nhập ổn định.

Từ các gia đình trẻ cần bảo vệ trước rủi ro sức khỏe đến những người đang chuẩn bị tài chính cho tuổi già, bài toán đặt ra cho ngành bảo hiểm là làm thế nào để cung cấp những sản phẩm dễ hiểu, phù hợp với khả năng tài chính và thuận tiện hơn trong tiếp cận.

Theo ông Kevin Kwon, sự tăng trưởng thực chất của ngành vì vậy không chỉ được đo bằng doanh thu hay thị phần, mà còn bằng số lượng gia đình được tiếp cận giải pháp bảo vệ tài chính và có thêm sự yên tâm trước những rủi ro trong cuộc sống.

Niềm tin khách hàng phải là nền tảng

Số liệu của Hiệp hội bảo hiểm cho thấy, năm 2025, toàn thị trường bảo hiểm đã chi trả hơn 91.800 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm, tăng khoảng 13,5% so với năm trước. Để mở rộng thị trường một cách bền vững, tăng trưởng cần đi cùng chất lượng sản phẩm, tư vấn và dịch vụ. Ông Kevin Kwon nhìn nhận, ngành bảo hiểm vẫn còn nhiều việc phải làm để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và tiếp tục củng cố niềm tin.

Theo đó, mỗi sản phẩm cần được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế, khả năng tài chính và khả năng duy trì hợp đồng lâu dài của người tham gia. Đội ngũ tư vấn viên cũng cần giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi, điều kiện và những cam kết của sản phẩm trước khi đưa ra quyết định.

“Nếu khách hàng không thể giải thích trong một, hai câu rằng họ đã mua gì và vì sao, thì công việc của chúng ta chưa hoàn thành”, ông chia sẻ.

Một hợp đồng bảo hiểm chỉ thực sự có giá trị khi khách hàng hiểu rõ sản phẩm, có thể duy trì trong dài hạn và nhận được quyền lợi đúng như cam kết khi cần. Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng cần nhanh chóng, công bằng và minh bạch.

Những yếu tố này không chỉ quyết định trải nghiệm của từng khách hàng mà còn góp phần xây dựng niềm tin chung đối với toàn ngành, tạo nền tảng để thị trường phát triển trong dài hạn.

Trong hành trình đó, chuyên gia định phí đóng vai trò quan trọng. Đây là những người sử dụng toán học, thống kê và các mô hình tài chính để đánh giá rủi ro, tính toán mức phí và giúp doanh nghiệp bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện những cam kết dài hạn với khách hàng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tại hội thảo, trước những thay đổi về nhu cầu khách hàng, công nghệ và môi trường pháp lý, vai trò này đang ngày càng mở rộng. Thay vì chỉ tập trung vào tính toán và đánh giá rủi ro, chuyên gia định phí cần tham gia sớm hơn vào quá trình xây dựng chiến lược và thiết kế sản phẩm, để mỗi giải pháp vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng, vừa bảo đảm tính khả thi về tài chính và khả năng duy trì lâu dài.

Tại hội nghị, các chuyên gia cùng thảo luận những bài toán ngày càng gần với đời sống của khách hàng: làm thế nào để xây dựng mức phí bảo hiểm sức khỏe phù hợp trước áp lực gia tăng của chi phí y tế; ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả xử lý quyền lợi; hay thiết kế sản phẩm linh hoạt hơn trước sự khác biệt về nhu cầu và khả năng tài chính của từng nhóm khách hàng.

Bên cạnh việc mở rộng giá trị cho khách hàng, Hội nghị cũng tập trung vào bài toán nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp bảo hiểm trong bối cảnh thị trường và khung pháp lý tiếp tục thay đổi.

Chia sẻ tại hội nghị bà Phạm Thu Phương- Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính cho rằng, để phát huy vai trò của ngành bảo hiểm trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi, các doanh nghiệp cần tập trung vào ba vấn đề: đổi mới cấu trúc sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Trước hết, doanh nghiệp cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, định vị theo nhu cầu thực tế và lấy khách hàng làm trung tâm trong toàn bộ quá trình, từ thiết kế, tư vấn, giao kết hợp đồng đến giải quyết quyền lợi bảo hiểm và chăm sóc sau bán. Trong đó, đội ngũ chuyên gia tính toán có vai trò quan trọng trong xác định mức phí phù hợp với quyền lợi bảo hiểm, đánh giá hiệu quả sản phẩm, theo dõi kết quả thực tế và kịp thời điều chỉnh các giả định tính phí. Cùng với đó, doanh nghiệp cần minh bạch thông tin, giúp khách hàng hiểu đúng về sản phẩm, điều kiện, điều khoản và các giới hạn bảo hiểm, khắc phục tình trạng tham gia bảo hiểm khi chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế hoặc chưa được tư vấn đầy đủ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao năng lực quản trị và triển khai cơ chế quản lý vốn trên cơ sở rủi ro. Theo bà Phương, giai đoạn 2026-2027 có ý nghĩa quan trọng khi thị trường bảo hiểm từng bước chuyển từ phương thức quản lý, giám sát dựa trên tuân thủ sang dựa trên rủi ro, đồng thời chuẩn bị các phương pháp và mô hình vốn trên cơ sở rủi ro (RBC) phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đây không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực nhận diện, lượng hóa rủi ro và sử dụng vốn hiệu quả hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia tính toán cần tích cực phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm để hoàn thiện mô hình này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, trong định phí và quản lý rủi ro. “Công nghệ mở ra cơ hội khai thác, phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình định phí và dự báo tổn thất, nhưng chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được sử dụng có kiểm soát và có trách nhiệm”, bà Phương chia sẻ.