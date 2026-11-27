Nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất

Sáng 27/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), do Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức tại Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: Đức Thanh

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, sự ra đời của ngành Chứng khoán Việt Nam cách đây 30 năm là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước đưa thị trường chứng khoán trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

“Từ phiên giao dịch đầu tiên vào năm 2000 với chỉ hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP, với hơn 1.500 công ty đại chúng và trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng thông qua thị trường”, Thủ tướng Lê Minh hưng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, những kết quả ấn tượng đó không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán, mà còn góp phần làm thay đổi phương thức huy động và phân bổ nguồn lực, thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và kết nối nền kinh tế Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu.

Tại buổi lễ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn của FTSE Russell vào tháng 9/2026 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam, củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn của ngành Chứng khoán Việt Nam trong 30 năm qua. Thủ tướng cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược 100 năm. Yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, cần khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Điều này đặt ra cho thị trường chứng khoán yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn.

“Nếu 30 năm qua là chặng đường hình thành và phát triển thì chặng đường tới đây phải là chặng đường nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta không chỉ cần một thị trường có quy mô lớn, thanh khoản cao, mà quan trọng hơn là một thị trường có khả năng chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, sức cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Những định hướng lớn phát triển thị trường chứng khoán

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026). Ảnh: Đức Thanh

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị ngành Tài chính, ngành Chứng khoán cùng các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào một số định hướng lớn trong chặng đường phát triển tới.

Trước hết, tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao.

Phát triển thị trường chứng khoán phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững; không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thước đo thành công của thị trường chứng khoán không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của nhà đầu tư.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, quản lý dựa trên rủi ro, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời bảo đảm kỷ cương, an toàn thị trường.

Thủ tướng yêu cầu thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào hệ thống tín dụng ngân hàng, hướng tới một hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh.

Phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn trong giai đoạn 2026-2030. Đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP và dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP.

Cùng với đó, phát triển các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh, tài chính bền vững và các định chế đầu tư chuyên nghiệp.

Thị trường chứng khoán phải là nơi khơi thông nguồn lực cho phát triển, nơi những doanh nghiệp tốt có thể tiếp cận nguồn vốn dài hạn và nơi nguồn vốn của xã hội được chuyển hóa thành những giá trị mới cho nền kinh tế.

Một định hướng quan trọng khác được Thủ tướng đề cập là hiện đại hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.

Theo đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, bù trừ và giám sát thị trường theo chuẩn mực quốc tế.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng thực chất của thị trường, chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp; hình thành văn hóa đầu tư chuyên nghiệp, có trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn. Tăng cường đối thoại với các định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể và kết quả thực chất.

Gửi thông điệp tới các nhà đầu tư và đối tác quốc tế, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việt Nam mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn mà cả tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và những đối tác có tầm nhìn dài hạn, cùng đồng hành với sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ thêm về quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tích cực thúc đẩy hướng tới thương mại cân bằng với Hoa Kỳ. Hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để tiến tới ký kết hiệp định thương mại. Theo Thủ tướng, mức thuế áp dụng thực tế sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố. Việc ký kết và thực thi hiệp định được kỳ vọng sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước cũng như các nhà đầu tư quốc tế.

Khẳng định 30 năm là một dấu mốc quan trọng, đồng thời là điểm khởi đầu của một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn, khát vọng lớn hơn và trách nhiệm cao hơn, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng ngành Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bước vào chặng đường phát triển mới với khí thế mới, tầm vóc mới và những thành tựu to lớn hơn nữa.