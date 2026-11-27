Hình thành mạng lưới kết nối mới

Nhiều năm trước từ vùng duyên hải miền Trung lên Tây Nguyên phải đi qua những cung đường đèo dốc quanh co thì nay, bức tranh giao thông liên vùng đã dần thay đổi.

Trên bản đồ giao thông, các tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn – Pleiku, Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương đang phác họa một mạng lưới kết nối mới. Mỗi tuyến đường mang một sứ mệnh riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu tăng cường liên kết giữa các địa phương, mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng.

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài khoảng 117,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 21.935 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với trung tâm Tây Nguyên, đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Khi hoàn thành, công trình được xác định là nối rừng và biển.

Các Tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Gia Lai và khu vực Tây Nguyên

Tuyến cao tốc này còn mở ra bức tranh khai thác kinh tế tốt hơn cho vùng đất Tây Nguyên với những sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, trái cây. Việc giảm thời gian và chi phí vận chuyển sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và tham gia sâu hơn vào xuất khẩu sang các nước châu Âu, châu Mỹ.

Ở Bắc Tây Nguyên, cao tốc Quy Nhơn – Pleiku là một trong những dự án có quy mô đầu tư lớn nhất trong mạng lưới kết nối liên vùng đang được xây dựng. Với tổng chiều dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, tuyến đường kết nối khu vực cảng biển Quy Nhơn với trung tâm tỉnh Gia Lai. Dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, cộng với nhiệm vụ khó khăn phải xóa bỏ được địa hình ngoằn ngoèo của đèo Mang Yang và đèo An Khê.

Tuyến cao tốc này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Gia Lai và khu vực Tây Nguyên. Từ Pleiku, hàng hóa tiếp cận khu vực cảng biển Quy Nhơn thuận lợi hơn. Ở chiều ngược lại, hàng hóa dịch vụ, đầu tư từ vùng duyên hải kết nối với khu vực cao nguyên.

Ông Hoàng Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Ricky Holdings (trụ sở Đắk Lắk) – cho biết: “Các tuyến cao tốc ở Tây Nguyên khi hoàn thiện sẽ tạo liên kết hạ tầng, kết nối các vùng nguyên liệu với nhau, mở cánh cửa trên miền núi cao nguyên xuống tận biển để thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu. Ngoài ra, chi phí vận chuyển được giảm đi, tạo lợi thế cạnh tranh cho các hàng nông sản trên Tây Nguyên”.

Các dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương tiếp tục tạo nên những mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối Lâm Đồng, Tây Nguyên với khu vực Đông Nam Bộ.

Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có tổng mức đầu tư khoảng 17.561 tỷ đồng. Trong khi đó, tuyến Bảo Lộc – Liên Khương có tổng mức đầu tư khoảng 18.900 tỷ đồng. Khi các dự án được triển khai đồng bộ, hành lang giao thông từ khu vực Đông Nam Bộ qua Bảo Lộc đến Đà Lạt sẽ có thêm điều kiện hoàn thiện, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ hiện hữu.

Khi những tuyến cao tốc được hình thành, hành trình đến các vùng phụ cận và trung tâm đô thị sẽ thuận lợi hơn. Các doanh nghiệp vận tải, du lịch có cơ hội mở rộng hoạt động; nhà đầu tư có thêm cơ sở để nghiên cứu, triển khai những dự án mới.

Bốn tuyến cao tốc được Chính phủ đầu tư được xem là những quyết sách lớn, đúng đắn. Khi được kết nối với các cảng biển và sân bay, những cung đường này sẽ tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn. Đây chính là tiền đề để miền Trung và Tây Nguyên phát triển logistics, kinh tế biển, nông nghiệp, năng lượng và tiềm năng du lịch.

Vượt khó trên những công trường nghìn tỷ

Đằng sau những cung đường cao tốc đang dần thành hình là khối lượng công việc cực lớn, đó là sự thiếu nhân công, thiếu đất đắp, thiếu vật liệu xây dựng cục bộ… Lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua đã chỉ đạo sát sao, từng bước tháo gỡ các vướng mắc, đốc thúc tiến độ xây dựng.

Kiểm tra dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận thấy việc tổ chức thi công tại một số vị trí chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Ông yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bổ sung máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công đồng loạt nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trong khi đó, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thường xuyên kiểm tra tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, luôn đốc thúc các tổ thi công “làm xuyên đêm, đi xuyên đường”, để sớm đưa dự án vào lưu thông.

Đặc điểm địa hình miền Trung – Tây Nguyên với nhiều đồi núi, sườn dốc, thung lũng khiến việc thi công cực kỳ khó khăn, chưa kể mùa mưa ở Tây Nguyên kéo dài dai dẳng 3-6 tháng liên tiếp. Nhiều đoạn tuyến phải xử lý nền đất yếu, đào đắp khối lượng lớn, xây dựng cầu vượt, hầm xuyên núi.

Các tuyến cao tốc giúp kết nối liên vùng, tăng sức cạnh tranh hàng hóa.

Nguồn vật liệu xây dựng cũng là một trong những khó khăn cản trở đến tiến độ dự án. Nhu cầu cát, đá, đất đắp phục vụ các dự án cao tốc rất lớn, trong khi việc khai thác, cung ứng phải phụ thuộc vào công suất của giấy phép. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phải triệu tập những cuộc họp khẩn cấp để bàn việc nâng công suất các mỏ lên. Thậm chí là khoanh định những khu vực không phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đá, cát xây dựng, đất đắp…) để bổ sung cấp tốc cho các dự án giao thông này.

Với cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, địa hình đồi núi và các hạng mục cầu, hầm đặt ra nhiều thách thức cho các nhà thầu. Hầm Phượng Hoàng là một trong những hạng mục khó nhằn trên tuyến, đòi hỏi khâu thi công phải chặt chẽ bởi tuyến đường phải đi xuyên qua núi.

Trong khi đó, cao tốc Quy Nhơn – Pleiku tới đây phải đi qua khu vực có địa hình cực kỳ phức tạp. Đó là “vượt ải” qua 2 con đèo An Khê và Mang Yang. Các hạng mục chính của dự án này có hầm qua đèo An Khê, dự kiến dài khoảng 2.750 – 2.800 m và hầm qua đèo Mang Yang dài khoảng 2.980 m, nằm ở khu vực có độ cao gần 100 m so với mặt đất tự nhiên.

Việc bảo đảm nguồn vật liệu, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, kiểm soát chất lượng được các lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Bởi đây là những công trình có vốn lớn, mang tầm vóc của quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động kinh tế của hàng triệu người dân.

Khi vùng Tây Nguyên kết nối với hệ thống cảng biển miền Trung, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.