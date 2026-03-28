Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra vào sáng ngày 28/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai trao Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho dự án khu biệt thự, dịch vụ thương mại, khách sạn, vui chơi giải trí, công viên cây xanh, thể dục thể thao và xây dựng đường bộ cao tốc, với tổng vốn đầu tư dự kiến 14.800 tỷ đồng cho bà Lưu Thị Thanh Lời - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Đại diện Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận bản ghi nhớ.

Đáng chú ý, trong 4 dự án, Dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất là Dự án Tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh có tổng vốn đầu tư dự kiến 12.500 tỷ đồng. Dự án này do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề xuất.

Bên cạnh ký kết biên bản ghi nhớ, Liên danh này cũng đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận cho liên danh được nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất dự án, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh có chiều dài xây dựng khoảng 52,1 km, qua địa bàn phường Hội Phú, xã Gào, Bàu Cạn, Ia Krel, Ia Dơk và Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Trong đó, điểm đầu kết nối với điểm cuối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại phường Hội Phú; điểm cuối giao Quốc lộ 19 tại khu vực Cửa khẩu Lệ Thanh, xã Ia Dom.

Quy mô đầu tư là đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến 12.468 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tư nhân để thực hiện, quản lý, vận hành.

Về phương án tài chính, qua nghiên cứu, phân tích các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, nhận thấy kinh tế khu vực Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung, nhất là khu vực từ Pleiku đến Cửa khẩu Lệ Thanh còn rất nhiều khó khăn, khả năng thu hồi vốn là rất thấp.

Do vậy, Liên danh đề nghị thực hiện phương án là nhà đầu tư sử dụng vốn tự có và vốn huy động các tổ chức tín dụng tối thiểu 30% (tương ứng khoảng 3.740 tỷ đồng); ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% (tương ứng khoảng 8.728 tỷ đồng). Tỷ lệ này sẽ được chuẩn xác ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tiến độ triển khai dự án dự kiến tối đa là 4 năm. Trong đó, thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm; thời gian thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác 3 năm; thời gian hoàn vốn dự kiến 22 năm 9 tháng.

Trước đề xuất doanh nghiệp, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho rằng việc đầu tư tuyến đường hoàn thành sẽ cùng với hệ thống mạng lưới đường bộ cao tốc đã và đang được đầu tư xây dựng như trục dọc đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trục ngang các tuyến trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn - Pleiku, Quảng Ngãi - Kon Tum, Phú Yên - Đắk Lắk).

"Đặc biệt, Dự án còn đóng vai trò là phương thức để khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao tính cơ động trong tình huống khẩn cấp về an ninh, phòng chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng. Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh là rất cần thiết" - Sở Xây dựng nêu trong báo cáo UBND tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh không có trong danh mục các dự án đầu tư trước năm 2030. Do vậy, trường hợp nếu có nhu cầu đầu tư trước năm 2030 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và huy động được nguồn lực thì phải báo cáo Thủ tướng chấp thuận kế hoạch đầu tư sớm hơn.

Do đó, sau khi được Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư sớm hơn so với tiến trình quy hoạch, các cơ quan liên quan sẽ thống nhất với UBND tỉnh Gia Lai để xác định cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Trong thời gian tới, trên cơ sở ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về phương án đầu tư Dự án, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình này, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị Liên danh triển khai dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất theo quy định của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công - tư và Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư. Đồng thời, Liên danh cần lưu ý phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để lựa chọn vị trí, hướng tuyến, quy mô và các nội dung khác cho phù hợp./.