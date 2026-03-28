Đầu tư

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Sơn Thuận

16:25 | 28/03/2026
(TBTCO) - UBND tỉnh Gia Lai vừa trao bản ghi nhớ đầu tư với Tập đoàn Đức Long Gia Lai thực hiện 4 dự án; trong đó, Dự án Tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh dài hơn 52 km.
Bộ Xây dựng phản hồi Tập đoàn Đức Long Gia Lai về đề xuất xây dựng cao tốc

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra vào sáng ngày 28/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai trao Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho dự án khu biệt thự, dịch vụ thương mại, khách sạn, vui chơi giải trí, công viên cây xanh, thể dục thể thao và xây dựng đường bộ cao tốc, với tổng vốn đầu tư dự kiến 14.800 tỷ đồng cho bà Lưu Thị Thanh Lời - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Đại diện Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận bản ghi nhớ.

Đáng chú ý, trong 4 dự án, Dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất là Dự án Tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh có tổng vốn đầu tư dự kiến 12.500 tỷ đồng. Dự án này do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề xuất.

Bên cạnh ký kết biên bản ghi nhớ, Liên danh này cũng đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận cho liên danh được nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất dự án, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh có chiều dài xây dựng khoảng 52,1 km, qua địa bàn phường Hội Phú, xã Gào, Bàu Cạn, Ia Krel, Ia Dơk và Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Trong đó, điểm đầu kết nối với điểm cuối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại phường Hội Phú; điểm cuối giao Quốc lộ 19 tại khu vực Cửa khẩu Lệ Thanh, xã Ia Dom.

Quy mô đầu tư là đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến 12.468 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tư nhân để thực hiện, quản lý, vận hành.

Về phương án tài chính, qua nghiên cứu, phân tích các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, nhận thấy kinh tế khu vực Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung, nhất là khu vực từ Pleiku đến Cửa khẩu Lệ Thanh còn rất nhiều khó khăn, khả năng thu hồi vốn là rất thấp.

Do vậy, Liên danh đề nghị thực hiện phương án là nhà đầu tư sử dụng vốn tự có và vốn huy động các tổ chức tín dụng tối thiểu 30% (tương ứng khoảng 3.740 tỷ đồng); ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% (tương ứng khoảng 8.728 tỷ đồng). Tỷ lệ này sẽ được chuẩn xác ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tiến độ triển khai dự án dự kiến tối đa là 4 năm. Trong đó, thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm; thời gian thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác 3 năm; thời gian hoàn vốn dự kiến 22 năm 9 tháng.

Trước đề xuất doanh nghiệp, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho rằng việc đầu tư tuyến đường hoàn thành sẽ cùng với hệ thống mạng lưới đường bộ cao tốc đã và đang được đầu tư xây dựng như trục dọc đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trục ngang các tuyến trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn - Pleiku, Quảng Ngãi - Kon Tum, Phú Yên - Đắk Lắk).

"Đặc biệt, Dự án còn đóng vai trò là phương thức để khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao tính cơ động trong tình huống khẩn cấp về an ninh, phòng chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng. Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh là rất cần thiết" - Sở Xây dựng nêu trong báo cáo UBND tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh không có trong danh mục các dự án đầu tư trước năm 2030. Do vậy, trường hợp nếu có nhu cầu đầu tư trước năm 2030 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và huy động được nguồn lực thì phải báo cáo Thủ tướng chấp thuận kế hoạch đầu tư sớm hơn.

Do đó, sau khi được Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư sớm hơn so với tiến trình quy hoạch, các cơ quan liên quan sẽ thống nhất với UBND tỉnh Gia Lai để xác định cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Trong thời gian tới, trên cơ sở ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về phương án đầu tư Dự án, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình này, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị Liên danh triển khai dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất theo quy định của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công - tư và Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư. Đồng thời, Liên danh cần lưu ý phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để lựa chọn vị trí, hướng tuyến, quy mô và các nội dung khác cho phù hợp./.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho rằng, Tuyến đường cao tốc Pleiku - Lệ Thanh sẽ là yếu tố then chốt để hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc, liên kết vùng, đảm bảo khai thác đồng bộ, nâng cao hiệu quả đầu tư của tất cả các tuyến đường bộ cao tốc trong khu vực.
Rõ dần kịch bản "nâng đời" các tuyến cao tốc phân kỳ

Bộ Xây dựng phản hồi Tập đoàn Đức Long Gia Lai về đề xuất xây dựng cao tốc

Nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có xu hướng dịch chuyển chậm lại và chọn lọc hơn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn đáng kể, không chỉ ở quy mô dòng vốn mà còn ở chất lượng và cấu trúc đầu tư. Những diễn biến trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 cho thấy rõ hơn vị thế của Việt Nam trong bản đồ đầu tư quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Thị trường tài sản mã hóa minh bạch sẽ không thể hình thành nếu thiếu sự tham gia đồng bộ của các chủ thể. Trong đó, nhà đầu tư cần được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi tham gia, các sàn giao dịch phải xây dựng quy trình vận hành minh bạch, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu, còn cơ quan quản lý cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài sản số.
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
(TBTCO) - Theo các chuyên gia, doanh nghiệp Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, khi chuỗi cung ứng đảo chiều và "luật chơi" thị trường thay đổi nhanh chóng. Lợi thế giá rẻ không còn mang tính quyết định, trong khi áp lực từ địa chính trị, tiêu chuẩn xanh và yêu cầu chuỗi cung ứng buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc nhanh hơn, sâu hơn và thực chất hơn.
(TBTCO) - Trong bối cảnh các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EUR đang là tâm điểm tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng. Ấn phẩm thường niên này đóng vai trò là công cụ chiến lược nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và bền vững các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.
(TBTCO) - Sáng 24/3 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam quy tụ khoảng 500 đại biểu cấp cao hai bên, diễn ra trong bối cảnh quan hệ vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện ghi nhận gói đầu tư hơn 560 triệu EUR, mở rộng hợp tác trong giao thông hiện đại, năng lượng sạch và các động lực tăng trưởng mới.
