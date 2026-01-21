Nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ

(TBTCO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/1/2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Gần 3.345 km đường bộ cao tốc đã được đưa vào khai thác

Công điện nêu rõ, đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác gần 3.345 km tuyến chính đường bộ cao tốc, 458 km nút giao và đường dẫn, vượt mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Tính riêng trong năm 2025, tiếp tục hoàn thành 1.491 km đường bộ cao tốc, đặc biệt là đã cơ bản hoàn thành, thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Đến nay, đã cơ bản hoàn thành, thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau. Ảnh tư liệu.

Ở giai đoạn trước, với mục tiêu sớm nối thông các tuyến đường bộ cao tốc, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, vùng, miền, phù hợp với quy hoạch, nhu cầu về lưu lượng vận tải và nhất là trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế, nên tiêu chuẩn về đường ô tô cao tốc được áp dụng phân kỳ đầu tư (số làn xe, bề rộng nền đường và tốc độ khai thác…).

Trên cơ sở đó, trước tháng 11/2024 (khi chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc), Bộ Xây dựng và các địa phương đã nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt chủ trương đầu tư một số đoạn/tuyến đường bộ cao tốc với quy mô phân kỳ (bề rộng mặt cắt ngang 2 làn xe hoặc 4 làn xe có dải dừng xe khẩn cấp không liên tục…).

Việc sớm đầu tư, hoàn thành đưa vào khai thác các tuyến đường bộ cao tốc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc phê duyệt, xây dựng, vận hành một số đoạn/tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ khi chưa có quy chuẩn quốc gia còn một số hạn chế như có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông…

Qua thực tiễn đầu tư, khai thác các tuyến đường cao tốc, để kịp thời, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo điều chỉnh nhiều tuyến đường cao tốc đầu tư hoàn chỉnh; đồng thời chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc, trong đó quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy (2 làn xe cho mỗi chiều), quy định tốc độ tối đa và tối thiểu, có làn dừng xe khẩn cấp bố trí liên tục, các công trình đồng bộ khác, như đường gom, trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến, trạm dừng nghỉ, đỗ xe…

Sau khi được thẩm định, ngày 15/11/2024, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 57/2024/TT-BGTVT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc số QCVN 117:2024/BGTVT, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Trên cơ sở đó, các dự án mới đã được lập, phê duyệt bảo đảm tuân thủ đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc, việc khai thác, vận hành bảo đảm hiệu quả, an toàn.

Khẩn trương đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh các tuyến đường bộ cao tốc

Để nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường bộ cao tốc, tăng cường an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của các vùng, miền trong thời gian tới, nhất là đối với các dự án được lập, phê duyệt trước ngày 1/1/2025, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan khẩn trương rà soát kỹ lưỡng đề xuất phương án đầu tư ngay, nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư (theo quy mô phân kỳ, chưa bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc) để sớm đầu tư đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn; rà soát đầu tư bổ sung đầy đủ, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2026.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ do địa phương làm cơ quan chủ quản, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 10/2/2026 để tổng hợp./.