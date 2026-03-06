Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành rà soát, báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 20/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc khẩn trương hoàn thành rà soát, báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc.

Công điện số 20/CĐ-TTg nêu rõ, ngày 15/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 14/CĐ-TTg về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung cao độ, xử lý dứt điểm các khó khăn của các dự án, đất đai; báo cáo đầy đủ các dự án đủ điều kiện áp dụng quy định tại Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội ngày 11/12/2025 và định kỳ báo cáo kết quả xử lý đối với các dự án bộ, cơ quan trung ương và địa phương tự xử lý theo thẩm quyền trên Hệ thống 751 trước ngày 25/02/2026.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Tài chính (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751), tính đến hết ngày 26/2/2026, Hệ thống 751 chỉ ghi nhận kết quả rà soát 266/482 dự án đề xuất áp dụng quy định tại mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15, dự án, đất đai của 13 địa phương; còn lại 216 dự án, đất đai của thành phố Đà Nẵng (215 dự án, đất đai) và Bộ Xây dựng (1 dự án) chưa tiến hành rà soát, đề xuất.

Đồng thời, Hệ thống 751 ghi nhận báo cáo kết quả xử lý 832/1.793 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tự xử lý theo thẩm quyền của 20 địa phương và 2 cơ quan trung ương; còn lại 961 dự án của 10 địa phương và 6 bộ, cơ quan trung ương chưa được rà soát, báo cáo kết quả xử lý.

Nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung xử lý dứt điểm tồn tại của các dự án, sớm đưa nguồn lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo cơ quan liên quan hoàn thiện dứt điểm việc rà soát, đề xuất các dự án, đất đai, bao gồm 482 dự án, đất đai đã thông báo và phát sinh (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 1244/BTC-PTHT ngày 30/1/2026, đảm bảo phù hợp với quy định tại mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội cùng các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15, gửi văn bản về Bộ Tài chính và cập nhật trên Hệ thống 751 trước ngày 15/3/2026, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, đề xuất.

Đối với các dự án do bộ, cơ quan trung ương và địa phương tự xử lý theo thẩm quyền, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 15/2/2026, định kỳ gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài chính và cập nhật kết quả xử lý trên Hệ thống 751 vào ngày 25 hằng tháng, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm trễ triển khai, báo cáo làm ảnh hưởng tới tiến độ xử lý, tháo gỡ chung cho các dự án của Ban chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751 - đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện công điện này./.