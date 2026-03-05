(TBTCO) - Với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11%/năm trở lên, Hà Nội đang đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại như một động lực quan trọng để đưa hàng hóa Thủ đô thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển dịch mạnh sang mô hình xanh và số, hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ đơn thuần là quảng bá sản phẩm mà còn đóng vai trò kết nối doanh nghiệp với các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế, giúp hàng hóa Việt Nam thích ứng với “luật chơi” toàn cầu.

Nhiều tiềm năng nhưng cần xúc tiến thương mại bài bản

Hà Nội hiện sở hữu hơn 3.400 sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng, cùng hàng nghìn sản phẩm làng nghề truyền thống và các ngành công nghiệp chủ lực. Đây là nguồn lực lớn để phát triển thương hiệu hàng hóa Thủ đô và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, nhiều sản phẩm vẫn chưa khai thác hết tiềm năng do thiếu chiến lược xúc tiến thương mại chuyên nghiệp và chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

TS. Bùi Quý Thuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Thương mại Quốc tế cho biết, không ít doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở làng nghề, vẫn duy trì phương thức sản xuất truyền thống, thiếu đầu tư vào thiết kế bao bì, tiêu chuẩn chất lượng cũng như hệ thống chứng nhận quốc tế.

“Nhiều sản phẩm của Hà Nội có chất lượng tốt và hàm lượng giá trị văn hóa cao, nhưng vẫn gặp khó khi tiếp cận các hệ thống phân phối lớn hoặc xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU, Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Nguyên nhân chủ yếu là chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về truy xuất nguồn gốc” - TS. Bùi Quý Thuấn nhận định.

Điều này cho thấy “bài toán mới” dành cho xúc tiến thương mại trong giai đoạn tới không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn phải đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuẩn hóa sản xuất, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng toàn cầu thay đổi nhanh chóng, Hà Nội đang định hướng hoạt động xúc tiến thương mại gắn với hai trụ cột quan trọng: kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Theo TS. Bùi Quý Thuấn, yếu tố “xanh” đang trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong thương mại quốc tế. Nhiều thị trường phát triển yêu cầu sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chí về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Song song với đó, chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức xúc tiến thương mại. Thay vì chỉ dựa vào hội chợ truyền thống, doanh nghiệp có thể tiếp cận đối tác quốc tế thông qua các nền tảng số, thương mại điện tử xuyên biên giới và hệ thống dữ liệu trực tuyến.

Hà Nội hiện đang thúc đẩy nhiều giải pháp số hóa trong quản lý và quảng bá sản phẩm như ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, xây dựng gian hàng số, phát triển cơ sở dữ liệu sản phẩm và dự án với đầy đủ thông tin kỹ thuật, hình ảnh, video và tài liệu đa ngôn ngữ.

Theo các chuyên gia, đây chính là nền tảng quan trọng để tăng tính minh bạch, nâng cao niềm tin của đối tác quốc tế và rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường toàn cầu.

Tăng cường vai trò của các tổ chức tư vấn và xúc tiến chuyên nghiệp

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, các tổ chức tư vấn và xúc tiến thương mại đang trở thành cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường bài bản hơn.

Theo TS. Bùi Quý Thuấn, doanh nghiệp hiện nay cần một chiến lược xúc tiến thương mại hiện đại, kết hợp giữa truyền thông đa nền tảng, marketing số và kết nối trực tiếp với các đối tác quốc tế.

“Các doanh nghiệp cần được hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, các ấn phẩm quảng bá đa ngôn ngữ, video giới thiệu sản phẩm và kết nối với các tham tán thương mại, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài. Đây là hướng đi hiệu quả để đưa sản phẩm địa phương ra thị trường quốc tế” - TS. Thuấn cho biết.

Thông qua các chương trình tư vấn và xúc tiến đầu tư - thương mại, nhiều doanh nghiệp làng nghề và sản phẩm OCOP của Hà Nội đang từng bước nâng cao hình ảnh thương hiệu, tiếp cận tốt hơn với các thị trường tiềm năng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xúc tiến thương mại – động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô

“Hà Nội không chỉ có lợi thế về sản phẩm mà còn có nền tảng văn hóa và lịch sử đặc sắc. Nếu biết khai thác tốt các giá trị này và kết hợp với chiến lược marketing hiện đại, thương hiệu hàng hóa Thủ đô hoàn toàn có thể vươn xa trên bản đồ thương mại toàn cầu” - TS. Thuấn nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy các chương trình xúc tiến thương mại của Hà Nội đang mang lại hiệu quả tích cực. Các sự kiện như hội chợ đặc sản vùng miền, hội chợ quà tặng thủ công mỹ nghệ quốc tế hay các festival nông sản đã trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và đối tác quốc tế.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, sức mua trên thị trường tăng mạnh, trong đó hàng Việt chiếm tới 80–90% tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn, cho thấy niềm tin ngày càng cao của người tiêu dùng đối với sản phẩm trong nước. Theo TS. Bùi Quý Thuấn, nếu kết hợp hiệu quả giữa sản xuất xanh, chuyển đổi số và chiến lược xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội hoàn toàn có thể chinh phục những thị trường khó tính.

Trong tiến trình phát triển Thủ đô theo định hướng “Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, xúc tiến thương mại ngày càng giữ vai trò như một công cụ quan trọng để kết nối doanh nghiệp Hà Nội với thị trường trong nước và quốc tế. Không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, các hoạt động xúc tiến còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước thích ứng với các tiêu chuẩn mới của kinh tế xanh và tận dụng các nền tảng số để mở rộng thị trường trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.