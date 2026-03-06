(TBTCO) - Theo số liệu từ Cục Thống kê vừa công bố, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 2 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,65 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 223,5 triệu USD, chiếm 7,0%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 119,2 triệu USD, chiếm 3,7%.

Tuy nhiên, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam chỉ đạt 6,03 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 620 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,54 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 61,5% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 2,63 tỷ USD, chiếm 74,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 358,6 triệu USD, chiếm 10,1%; các ngành còn lại đạt 550,5 triệu USD, chiếm 15,6%.

Trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,34 tỷ USD, chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp theo là Singapore 1,1 tỷ USD, chiếm 31,1%; Trung Quốc 522,8 triệu USD, chiếm 14,8%; Nhật Bản 171,0 triệu USD, chiếm 4,8%...

2 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm. Ảnh: TL

Ngoài ra, vốn đăng ký điều chỉnh có 180 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 1,99 tỷ USD, giảm 52,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,16 tỷ USD, chiếm 75,2% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 392,7 triệu USD, chiếm 7,1%; các ngành còn lại đạt 979,7 triệu USD, chiếm 17,7%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 492 lượt với tổng giá trị góp vốn 499,5 triệu USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 244,7 triệu USD, chiếm 49,0% giá trị góp vốn; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt103,7 triệu USD, chiếm 20,8%; ngành còn lại 151,1 triệu USD, chiếm 30,2%.

Trong danh sách 34 tỉnh, thành phố, Thái Nguyên bất ngờ là địa phương dẫn đầu cả nước với gần 1,7 tỷ USD vốn FDI thu hút được, tăng mạnh 1.354% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đưa tỉnh miền núi phía Bắc trở thành điểm sáng trong bức tranh thu hút vốn ngoại ngay từ đầu năm của Việt nam.

Xếp sau Thái Nguyên là TP. Hồ Chí Minh với khoảng 900,2 triệu USD vốn FDI chảy vào sau 2 tháng, tiếp đến lần lượt là Bắc Ninh đạt 818,5 triệu USD và Hà Nội với 624,52 triệu USD.

Một số địa phương khác trong top 10 gồm Tây Ninh (570,6 triệu USD), Hà Tĩnh (411,1 triệu USD), Đồng Nai (213,7 triệu USD), Hưng Yên (204,7 triệu USD), Hải Phòng (133,2 triệu USD) và Huế (123 triệu USD)...

Không chỉ dẫn đầu về quy mô vốn, Thái Nguyên còn ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội so với nhiều địa phương khác. Trong khi một số trung tâm công nghiệp lớn như TP. Hồ Chí Minh hay Bắc Ninh ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ, dòng vốn ngoại trực tiếp vào Thái Nguyên lại tăng đột biến.