Giữ ổn định thị trường xăng dầu trước biến động toàn cầu: Cần sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân

(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động giá xăng dầu. Trước bối cảnh đó, Việt Nam chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường, đồng thời cần sự chung tay của doanh nghiệp và người dân để giữ vững nguồn cung.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, trước nguy cơ bất ổn năng lượng do căng thẳng Trung Đông, Chính phủ Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 385/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời Bộ Công thương cũng lập tổ công tác chuyên trách để theo dõi sát diễn biến thị trường.

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sản lượng khai thác dầu thô hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày, trong đó khoảng 150.000 thùng cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Nhà máy này có thể vận hành ổn định ở mức công suất khoảng 118% ít nhất đến hết tháng 4/2026, trong khi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì hoạt động bình thường với nguồn nguyên liệu bảo đảm.

Cùng với nguồn sản xuất trong nước, các thương nhân đầu mối tiếp tục nhập khẩu xăng dầu thành phẩm để bổ sung nguồn cung. Nhờ đó, nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong tháng 3/2026 cơ bản được bảo đảm, dù chi phí nhập khẩu và vận chuyển có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, nếu xung đột Trung Đông kéo dài, thị trường có thể chịu thêm áp lực, đòi hỏi các cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát và kịp thời có giải pháp điều hành phù hợp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, việc giữ ổn định thị trường xăng, dầu trong nước không chỉ phụ thuộc vào các biện pháp điều hành của cơ quan quản lý mà còn cần sự đồng hành của toàn xã hội.

Xăng, dầu là mặt hàng chiến lược, nguồn tài nguyên hữu hạn và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của nền kinh tế. Vì vậy, mỗi lít xăng được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là sự đóng góp thiết thực cho việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ Công thương khuyến nghị người dân chủ động thực hành tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng.

Đồng thời, người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo đảm nguồn cung cho nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, việc bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường là trách nhiệm quan trọng. Các doanh nghiệp cần nâng cao văn hóa kinh doanh, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ giá tăng, chủ động duy trì nguồn cung cho hệ thống phân phối, qua đó góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế.

Trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, việc duy trì nguồn cung thông suốt, ngay cả khi lợi nhuận có thể giảm cũng thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng đất nước của cộng đồng doanh nghiệp./.