(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam - 30 năm hình thành và phát triển”.

Cuộc thi nhằm phản ánh, lan tỏa những giá trị, dấu ấn và thành tựu nổi bật của ngành Chứng khoán trong 3 thập kỷ qua, qua đó khẳng định vai trò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, các thành viên thị trường, chuyên gia, nhà báo, nhà đầu tư và công chúng chia sẻ góc nhìn, kỷ niệm, câu chuyện gắn bó cũng như đề xuất giải pháp phát triển thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khuyến khích sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang và đã công tác trong ngành Chứng khoán và tại các thành viên thị trường; các nhà báo, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí trong và ngoài nước; chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên; nhà đầu tư và đông đảo công chúng quan tâm.

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh những thành tựu nổi bật của ngành Chứng khoán trong 30 năm xây dựng và phát triển; khắc họa các dấu ấn lịch sử, giá trị truyền thống và những câu chuyện, ký ức gắn bó với thị trường chứng khoán Việt Nam; phản ánh cảm nhận, đánh giá của người dân, doanh nghiệp và các thành viên thị trường về quá trình cải cách, hiện đại hóa thị trường. Bên cạnh đó, các tác phẩm cũng có thể đề xuất chính sách, giải pháp thiết thực nhằm góp phần thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 và thúc đẩy thị trường phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ngành Chứng khoán ngày càng khẳng định vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ảnh minh họa.

Thể loại dự thi gồm tác phẩm viết (tối đa 3.000 chữ) và tác phẩm phát thanh, truyền hình (tối đa 20 phút), sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Đối với các tác phẩm đã đăng tải trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng cần ghi rõ thời gian, tên cơ quan báo chí đã đăng tải hoặc phát sóng. Ban Tổ chức chỉ nhận các tác phẩm đã đăng trong khoảng thời gian từ ngày 30/9/2025 đến ngày 30/9/2026.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, có giá trị thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong sáng; không mang tính hư cấu, không vi phạm quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi nhưng cần thống nhất họ tên hoặc bút danh.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026, tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian hiển thị trên thư điện tử.

Tác giả có thể gửi bài dự thi qua hai hình thức. Đối với đường bưu điện, hồ sơ gửi về địa chỉ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham gia Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán - 30 năm hình thành và phát triển”. Đối với thư điện tử, tác giả gửi hồ sơ và tác phẩm về địa chỉ: [email protected].

Các tác phẩm dự thi sẽ được Ban Tổ chức tuyển chọn và đánh giá dựa trên các tiêu chí như: tính thời sự; phản ánh được giá trị lịch sử, thành tựu và đóng góp của ngành Chứng khoán đối với sự phát triển của đất nước; đề xuất giải pháp thiết thực cho sự phát triển của thị trường; có sức lan tỏa trong dư luận xã hội; ngôn ngữ mạch lạc, dễ hiểu.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng; 2 giải A: 15 triệu đồng/giải; 4 giải B: 10 triệu đồng/giải; 6 giải C: 5 triệu đồng/giải; 10 giải khuyến khích: 2 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, các tác giả có tác phẩm xuất sắc và các tập thể có nhiều tác phẩm dự thi sẽ được Chủ tịch UBCKNN tặng Giấy khen. Những tác phẩm tiêu biểu cũng sẽ được lựa chọn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBCKNN và đưa vào Kỷ yếu kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam./.