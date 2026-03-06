Chứng khoán ngày 6/3: Áp lực bán lan rộng, VN-Index giảm mạnh trong phiên cuối tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/3) tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo chỉ số VN-Index giảm sâu hơn 40 điểm. Sắc đỏ áp đảo tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngành chứng khoán, trong khi một số cổ phiếu vận tải và dầu khí vẫn giữ được đà tăng, cho thấy dòng tiền trên thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt.

VN-Index giảm hơn 40 điểm

Ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 6/3, lực bán đã gia tăng mạnh khiến thị trường chứng khoán nhanh chóng suy yếu. Chỉ số VN-Index có thời điểm rơi về vùng hỗ trợ quanh 1.780 điểm và hai lần nỗ lực hồi phục, thậm chí có lúc quay trở lại sát mốc tham chiếu.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng các cổ phiếu trụ nâng đỡ cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những diễn biến khó lường từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã khiến lực cung giá thấp gia tăng mạnh vào cuối phiên, kéo thị trường giảm sâu. Kết phiên VN-Index giảm -40,67 điểm (-2,25%) về mức 1.767,84 điểm.

Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên 6/3

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 6/3 có: BSR (+4,07), VPL (+1,59), BVH (+0,79), SHB (+0,89), VIX (+2,02)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-5,04), VCB (-1,44), GAS (-6,35), TCB (-2,33), CTG (-1,52)…

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 88 mã tăng giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và có 237 mã giảm giá.

Đây cũng là ngày giao dịch kém tích cực của thị trường khi độ mở nghiêng về sắc đỏ đa phần các nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ tài chính, bất động sản và công nghệ thông tin là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí và hóa chất là những nhóm ngành ngược chiều tăng điểm trong hôm nay.

Cũng trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -38,57 điểm, về mức 1.904,19 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 23 mã giảm giá, 4 mà giữ giá và 3 mã tăng giá.

Thanh khoản sụt giảm so với 4 phiên trước nhưng vẫn ở mức cao khi khối lượng khớp lệnh tương đương với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.030 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 33.652,7 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -3,95 điểm, về mức 253,64 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -1,05 điểm, về mức 126,84 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.385 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.306 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu BSR được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 160 tỷ đồng. Theo sau, DCM và MWG là mã tiếp theo được gom mạnh 86 tỷ đồng và 61 tỷ đồng. Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 578 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu SSI và VIC cũng bị bán 186 tỷ đồng và 172 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 82 tỷ đồng.

Tín hiệu điều chỉnh có khả năng cao sẽ còn tiếp diễn

Trong phiên giao dịch hôm nay, VIC dẫn đầu danh sách cổ phiếu tác động tiêu cực đến thị trường trong phiên cuối tuần. Mã này mất 5%, xuống 156.500 đồng, qua đó "thổi bay" của VN-Index hơn 13 điểm. Các cổ phiếu còn lại trong danh sách này phân bổ rải rác ở nhiều nhóm ngành như dầu khí, ngân hàng, công nghệ và hàng tiêu dùng.

Xét theo ngành, áp lực xả hàng tập trung nhiều nhất ở nhóm ngân hàng. Các mã đầu ngành như TCB, BID, STB, CTG hay VCB đều đóng cửa với mức giảm trên 1%. SHB là đại diện duy nhất ngược dòng, tăng 1% và nằm trong danh sách những mã tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư bất động sản cũng không tránh đợt bán tháo. KDH, HDG, DIG, AGG, HQC, PDR hay SCR đều chìm trong sắc đỏ.

Nhóm hàng không đối diện áp lực bán mạnh, khiến toàn bộ cổ phiếu thành phần giảm điểm. HVN của Vietnam Airlines nằm trong nhóm bị xả hàng nhiều nhất, mất 1,6%, xuống 24.350 đồng.

Trong khi đó, dầu khí - nhóm bị bán tháo trong phiên hôm qua - chuyển sang trạng thái phân hóa mạnh. Các mã vốn hóa lớn như GAS, PLX hay POW đều giảm trên 4%. Ngược lại, PVT chạm giá trần và chốt phiên trong tình trạng không có bên bán. BSR, OIL và PVD cũng lấy lại sắc xanh, dù biên độ tăng không lớn.

Ảnh: T.L

Áp lực bán gia tăng mạnh mẽ và hoàn toàn chiếm ưu thế khiến VN-Index có phiên giảm điểm sâu, thủng mốc hỗ trợ 1.770 điểm. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, đi kèm với thanh khoản khá đang phản ánh tín hiệu điều chỉnh có khả năng cao sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa giảm sâu (-5.98%) với thanh khoản tăng mạnh (khối lượng khớp lệnh vượt 48.7% so với mức bình quân 20 tuần).

Mức sụt giảm trong tuần qua khá lớn, phá vỡ xu hướng hồi phục của 2 tuần tăng điểm trước đó, cho thấy tín hiệu điều chỉnh đang dần quay lại. Nhịp chỉnh này có khả năng sẽ đưa VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.700 điểm. Vì vậy, mức độ rủi ro có xu hướng gia tăng nên nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong vị thế mua mới, thậm chí cần kỷ luật hạ bớt tỷ trọng ở những danh mục cổ phiếu đã vi phạm ngưỡng an toàn. Một tuần sụt giảm mạnh cũng có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong các phiên của tuần tới, nhưng ưu tiên vị thế bán khi VN-Index có nhịp lên quanh mốc 1.820 điểm./.