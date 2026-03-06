Chứng khoán phái sinh tháng 2/2026: Dòng tiền thận trọng, thanh khoản giảm

(TBTCO) - Dòng tiền thận trọng hơn trong tháng 2/2026 trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Khối lượng giao dịch bình quân Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giảm.

Thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 2/2026 ghi nhận sự suy giảm về thanh khoản khi giá trị giao dịch Hợp đồng tương lai giảm đáng kể so với tháng trước.

Theo số liệu tổng hợp, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trong tháng đạt 227.885 hợp đồng/phiên, giảm 19,87% so với tháng 1/2026. Giá trị giao dịch bình quân cũng giảm 22%, xuống còn 45.737 tỷ đồng/phiên.

Trong tháng, phiên giao dịch ngày 02/02/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch cao nhất với 306.881 hợp đồng.

Cùng đó, khối lượng hợp đồng mở (OI) cũng giảm mạnh. Tại ngày 27/02/2026, OI đạt 31.965 hợp đồng, giảm 28,77% so với cuối tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng được ghi nhận vào phiên 04/02/2026, đạt 49.130 hợp đồng.

Đối với sản phẩm Hợp đồng tương lai trên VN100 Index, thanh khoản dù có sự cải thiện nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 93 hợp đồng/phiên, tăng 11,49% so với tháng trước; giá trị giao dịch bình quân đạt 17,53 tỷ đồng, tăng 9,14%. Khối lượng OI của các hợp đồng dựa trên chỉ số VN100 tại cuối tháng 2/2026 đạt 72 hợp đồng.

Trong khi đó, Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm tiếp tục không phát sinh giao dịch, khối lượng OI cuối tháng vẫn ở mức 0 hợp đồng.

Giao dịch trên thị trường phái sinh tháng 2/2026 diễn ra thận trọng hơn

Về cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán tăng nhẹ, chiếm 2,05% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, so với 1,30% trong tháng 1/2026. Nhà đầu tư nước ngoài cũng gia tăng hoạt động, với tỷ trọng giao dịch các hợp đồng tương lai trên VN30 và VN100 đạt 4,1%, nhích lên so với mức 3,5% của tháng trước.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 2 giảm khá mạnh so với tháng đầu năm, trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường cơ sở cũng có dấu hiệu chững lại và nhà đầu tư duy trì trạng thái giao dịch thận trọng. Khối lượng giao dịch cổ phiếu bình quân trong tháng vừa qua đạt hơn 902 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân hơn 28.891 tỷ đồng/ngày, giảm lần lượt 17,07% về khối lượng và 16,75% về giá trị./.