Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng trần khoản cho vay có mức giá trị nhỏ từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng, tương ứng gấp 4 lần; riêng Quỹ tín dụng nhân dân nâng lên tối đa 200 triệu đồng. Đồng thời, đề xuất bãi bỏ giới hạn 100 triệu đồng đối với cho vay trực tuyến, nhằm phù hợp nhu cầu vốn thực tế và xu hướng phát triển fintech.

Đề xuất nâng trần khoản vay nhỏ gấp 4 lần, tối đa 400 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 39).

Theo Ngân hàng Nhà nước, để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng an toàn, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ, yêu cầu thực tiễn và mục tiêu quản lý của Ngân hàng Nhà nước, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39 là cần thiết và cần sớm được ban hành. Dự thảo Thông tư gồm 10 điều, với nhiều nội dung sửa đổi đáng chú ý.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng trần khoản vay nhỏ gấp 4 lần, gỡ hạn mức cho vay trực tuyến. Ảnh tư liệu.

Theo dự thảo, một trong những điểm mới đáng chú ý là sửa đổi khoản 13 Điều 2 về “khoản cho vay có mức giá trị nhỏ”. Theo đó, mức cho vay nhỏ được nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân) và 200 triệu đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo ban soạn thảo, quy định này nhằm phù hợp với bối cảnh nền kinh tế hiện nay và tương quan đồng bộ với các quy định pháp luật khác.

"Riêng Quỹ tín dụng nhân dân, cần tách biệt với các tổ chức tín dụng khác, để phù hợp với đặc thù về quy mô hoạt động, năng lực tài chính và đối tượng khách hàng của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; đồng thời, góp phần đảm bảo tính thận trọng trong cấp tín dụng và phản ánh đúng bản chất của các khoản vay quy mô nhỏ, lẻ đặc thù của Quỹ tín dụng nhân dân" - Ngân hàng Nhà nước lý giải.

Số liệu tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân tại thời điểm cuối tháng 3/2025, dư nợ bình quân mỗi khách hàng khoảng gần 300 triệu đồng/khách hàng, khoản vay 200 triệu đồng chiếm khoảng 2,9% vốn điều lệ.

Bỏ trần 100 triệu đồng cho vay trực tuyến, siết quy định xác minh khách hàng

Bên cạnh đó, tại Điều 7 Dự thảo Thông tư, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Điều 32b Thông tư 39 liên quan đến hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử. Trong đó, quy định tổ chức tín dụng phải có giải pháp, công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có).

Ngân hàng Nhà nước đề xuất bãi bỏ Điều 32c, tức là không còn giới hạn 100 triệu đồng cho vay online. Ảnh minh họa.

Theo đó, tổ chức tín dụng thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng như việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Cùng với đó, xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro, trong đó có biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình cho vay; có biện pháp để kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử là khách hàng vay vốn; có biện pháp kỹ thuật để xác nhận khách hàng đã được định danh đồng ý với thỏa thuận cho vay.

Đồng thời, quy trình quản lý, kiểm soát rủi ro phải thường xuyên được rà soát, hoàn thiện dựa trên những thông tin, dữ liệu cập nhật.

Dự thảo yêu cầu tổ chức tín dụng lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng; âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình, ghi âm; số điện thoại thực hiện giao dịch; nhật ký giao dịch trong quá trình cho vay...

Nhu cầu vay vốn vượt 100 triệu đồng, cần mở rộng hạn mức "Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, chi phí sinh hoạt và mua sắm hàng hóa, dịch vụ có xu hướng tăng, dẫn đến nhu cầu vay vốn của khách hàng thường xuyên vượt quá mức 100 triệu đồng. Việc giới hạn mức 100 triệu đồng chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của khách hàng cũng như sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech). Việc mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Lý giải cho việc sửa đổi, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc sửa đổi Điều 32b theo hướng tham chiếu quy định của Ngân hàng Nhà nước về mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử, để đảm bảo tính đồng bộ, đồng thời quy định cho vay bằng phương tiện điện tử áp dụng đối với tổ chức và không giới hạn mục đích cho vay đối với cá nhân.

Qua đó, phù hợp với bối cảnh thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiện nay, góp phần gia tăng hiệu quả sử dụng vốn của tổ chức tín dụng, tăng tiện ích, rút ngắn thời gian, thủ tục để phục vụ khách hàng.

Đáng chú ý, dự thảo bãi bỏ Điều 32c quy định dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống và được nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 32b Thông tư này không vượt quá 100 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng.

Một số tổ chức tín dụng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nâng mức giới hạn dư nợ cho vay bằng phương tiện điện tử hoặc không quy định giới hạn, để các tổ chức tín dụng căn cứ trên khẩu vị rủi ro, nguồn lực về công nghệ để xác định giới hạn và tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh.

Ngoài ra, dự thảo còn sửa đổi nhiều quy định về các điều kiện cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay; thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay.../.